OBAVIJEST O IZMJENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U VOGOŠĆI

Iz Općine Vogošća obavještavaju građane ulica Braće Planja, Hasana Merdžanovića i Porodice Hasagić, da će u periodu od četvrtka 30.12.2021. do 31.03.2022. doći do izmjene režima saobraćaja usljed rekonstrukcije saobraćajnice u Ulici Braće Planja do raskrsnice sa Ulicom Porodice Hasagić, odnosno do mosta preko rijeke Vogošće.

Saobraćaj na dijelu Ulice Braće Planja na dionici od raskrsnice sa ulicom Hasana Merdžanovića do raskrsnice sa ulicom Porodice Hasagić, odnosno mosta preko rijeke Vogošće, će biti u potpunosti obustavljen za sva vozila, osim mještana Ulice Braće Planja, hitne pomoći, vatrogasaca i policije. Saobraćaj za ostale učesnike će biti preusmjeren na alternativne pravce.

Molimo građane za strpljenje i razumijevanje, kaže se u obavještenju iz Općine Vogošća.