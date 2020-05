NOVO PRODAJNO MJESTO KUPONA ZA JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U VOGOŠĆI

U Vogošći je otvoreno novo polazno autobusko stajalište, moderno opremljeno i locirano tako da pruža maksimalnu sigurnost korisnicima i sve potrebne uslove autoprevoznicima. Samim tim otvorena su i nova prodajna mjesta kupona, koji se nalazi na novoizgrađenom polaznom stajalištu u ulici Braće Kršo. Obzirom na situaciju sa pandemijom koronavirusa prijevoz je počeo sa radom nakon dvomjesečne pauze. Korisnici javnog prijevoza Gras i Centrotrans do kraja maja mogu koristiti martovske kupone, za mjesec juni kupone mogu uzeti po ustaljenoj proceduri. Glasnogovornica centrotransa Aida Prolaz kazala je da će kompanija centrotrans svoje prodajno mjesto na novoizgrađenoj stanici otvoriti u skorije vrijeme. Do tada građani svoje kupone mogu kupovati na lokaciji u Igmanskoj ulici. Za đake kuponi će važiti do 31.08.2020. godine a ostale kategorije od 01.06.2020. godine mogu uzeti nove kupone.

Iz Grasa su obavjestili da je prodajno mjesto karata u Vogošći preseljeno na novu lokaciju. Dakle, prodaja karata u Vogošći ubuduće će se vršiti u prostorijama novoizgrađenog objekta na polaznoj stanici u Vogošći. Također, novi kuponi bit će od juna i vjerovatno red vožnje će biti kao i ranije.