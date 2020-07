NOVI REŽIM ODVIJANJA PROMETA TOKOM RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MOSTA PREKO RIJEKE LJUBINE U SEMIZOVCU

Zbog nepoštivanja prvobitno propisane regulacije prometa od strane nesavjesnih učesnika u prometu, te na taj način stvaranja dodatnih problema, na prijedlog predstavnika Jedinice za saobraćaj Ministarstva unutrašnjih poslova KS, predloženo je uvođenje trećeg semafora tokom izvođenja radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu.

Reguliranje prometa na predmetnoj lokaciji će se odvijati u tri faze pomoću mobilnih semafora po sljedećem principu:

-Vozila koja se kreću magistralnom cestom M-18 i na raskrsnicu dolaze iz smjera Sarajeva, u sve tri faze će se propuštati naizmjenično za Tuzlu i Ilijaš;

-Vozila koja se kreću regionalnom cestom R-445 i na raskrsnicu dolaze iz smjera Ilijaša će se u sve tri faze propuštati naizmjenično za Tuzlu i Sarajevo;

-Vozila koja se kreću magistralnom cestom M-18 i na raskrsnicu dolaze iz smjera Tuzle, u sve tri faze će se propuštati naizmjenično za Sarajevo i Ilijaš.

Još jedanput apeliramo na sve učesnike u prometu na maksimalno poštivanje privremene signalizacije i trenutnog režima prometa.



Podsjećamo radovi na rekonstrukciji mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu (M18) počeli u subotu 04.07.2020. godine. Zbog značajnih oštećenja na rasponskoj konstrukciji mosta, uništene hidroizolacije, prodora vode kroz pješačke staze, pojave korozije, oštećenja ograde mosta, a posebno uzevši u obzir blizinu osnovne škole do koje je most jedina pješačka komunikacija, most predstavlja sigurnosnu prijetnju za sve učesnike u prometu zbog čega je njegova rekonstrukcija neophodna.

Radovi na rekonstrukciji mosta će se izvoditi u dvije faze a režim prometa će se odvijati naizmjenično u oba smjera.

Projektnim rješenjem je predviđeno da se u prvoj fazi građevinski radovi izvode na desnoj strani mosta gledano iz pravca Sarajeva, a da se promet odvija lijevom kolovoznom trakom. U drugoj fazi je predviđeno da se radovi izvode obrnutim redom.

Odvijanje prometa preko mosta u toku izvođenja radova vršiće se u skladu sa Rješenjem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija broj 08/2-23-42-3057/20 od 22.06.2020. godine i Rješenjem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo broj 04-23-7277/20 ZP od 25.06.2020. godine. U posebnim slučajevima, promet će regulirati ovlaštena lica pomoću znakova za ručno regulisanje prometa.



Vrijednost ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji mosta je 595.000 KM. Izvođač radova je STRUKTURA d.o.o Jajce a nadzor nad izvođenjem radova dodijeljen je kompaniji Trasa d.o.o Sarajevo. Ugovoreni rok za izvođenje radova je tri mjeseca.

/preuzeto sa web stranice JP Ceste Federacije BiH/