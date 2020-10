NOVI PROJEKAT UDRUŽENJA „NOVA ŽENA“ – „FUDBAL I LJUBAV ZA SVE“

U okviru projekta “Football and Love for Everyone” Udruženje “Nova Žena” iz Semizovca otpočelo je sa inkluzijom romske djece u fudbal. Protekle sedmice održana je inkluzivna radionica u OŠ “Porodice ef. Ramić” u Semizovcu na koju su došli svi učenici romske nacionalnosti, te se kasnije uključili u redovne treninge u dvorani ove škole. Tim povodom predsjednica Udruženja “Nova Žena” istakla je da nije očekivala formiranje ovako brojne korisničke grupe projekta i da su djevojke tima “Nova Žena” tokom radionice i treninga ukazale sjajnu dobrodošlicu novim djevojkama i dječacima romske nacionalnosti.

“Obzirom da se radi o ranjivoj kategoriji djece i omladinaca, razvili smo posebnu metodologiju rada sa korisničkom grupom i želimo da ovi mladi ljudi budu potpuno integrisani u društvene i sportske aktivnosti.” rekla je Nikolić i istakla da je projekat “Football and Love for Everyone” zbog drugog vala pandemije Covid 19 izgubio međunarodni karakter, ali da su se otvorile druge mogućnosti razvoja punog potencijala ovog projekta te se tako u Udruženju “Nova Žena” po prvi put krenulo u pravcu ostvarivanje crowdfunding-a na globalnom nivou i međusektorske saradnje na državnom nivou.

Projekat su podržale organizacija “Fare network” iz Londona i Općina Vogošća.