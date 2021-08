NI NAKON 25 GODINA OD OKONČANJA AGRESIJE SVI ZLOČINI NISU PROCESUIRANI

Agresija na BiH ostavila je tragične posljedice na kompletno stanovništvo u našoj zemlji. Statistike pokazuju da su najteža stradanja, progone, logore i sva duga nehumana postupanja doživljavali Bošnjaci u svim krajevima BiH. Izuzetak nije ni područje općine Vogošća. Dvije i po descenije po završetku agresije na BiH samo mali broj zločina počinjenih u ovim krajevima je procesuiran. Među nekažnim zločinima je zločin nad civilima Kobilje Glave koji se može svrstati u kategoriju “zločina nad civilima opkoljenog Sarajeva”.

“Kada govorimo o Sarajevu, često se čuje kako je to najduža opsada u historiji modernog ratovanja, ona to jeste ali se ne može zanemarit činjenica i da je najnekažnjenija. Sa aspekta lokalnog, mali broj zločinaca je procesuiran, a imali smo Trešnju Tihoviće, Krše, Svrake..najgore od svega je što svjedoci bološki nestaju, umiru, a skoro ništa se ne dešava i to je do nas, potreban je veći pritisak na sve institucije, jer u većini slučajeva znamo ko su izvršioci i nalogodavci, naše dojučerašnje komšije, drugovi, kumovi..” – kaže u izjavi za TV Vogošća Avdo Huseinović autor brojnih dokumentarističkih radova o temi zločina nad Bošnjacima kroz njihovu historiju.

Hoće li zločini nad civilima osatati nekažnjeni i zaboravljeni, ide li vrijeme zločincima na ruku, to je u velikoj mjeri do nas smatra Huseinović.