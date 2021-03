NA ULICAMA POJAČANO PRISUSTVO POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Nedavno djelimični lock down kojeg smo imali samo u KS pokazao je da još ima ima onih koji ne shvataju ozbiljnost situacije. Da li je možda jedna kafa koju ćemo popiti na nekom drugom mjestu ili u drugom gradu vrijedna da nakon toga sa prvim simptomima čekamo na testiranje ili uputnicu za bolnicu? Činjenica je da se od nečega mora živjeti, ali i da zdravlje nema cijenu. Zaštitne maske koje već godinu dana nosimo su zbog ličnog i zdravlja drugih. Oni koji to ne žele prihvatiti suočeni su sa kaznama sarajevski policajci su u samo u periodu od 5 do 15 marta sankcionisali više od 1000 građana zbog nenošenja maske, kršenje mjera izolacije i ograničenja kretanja tokom noćnih sati.

Mirza Hadžiabdić, načelnik Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a KS dodaje da policija nema za cilj kažnjavanje nego zaštitu građana uz poštivanje naredbi i preporuka kriznog štaba.