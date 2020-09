NA POMOLU RJEŠENJE VODOSNABDJEVANJA ZA LJUBINU I POTUROVIĆE

Stanovnici oko šezdeset domaćinstava naselja Ljubina i Poturovići godinama se suočavaju sa problemom neriješenog vodosnabdjevanja na ovom području. Iako je Općina Vogošća još od 2011.godine kod KJKP insistirala na rješavanju ovog problema i nudila tehnička rješenja nisu nailazili na spremnost nadležnog preduzeća da se pitanje vodosnabdjevanja na ovom području zaista i riješi.U cilju konačnog rješenja ovog problema u Općini Vogošća je upriličen susret između predstavnika stanovnika ovog područja, nadležne općinske službe za komunalne poslove i direktora KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo Envera Hadžiahmetovića.Susret je, prema ocjenama svih učesnika bio izuzetno produktivan i dogovorena je dinamika aktivnosti koja bi trebala dovesti do toga da pitanje vodosnabdjevanja ovog područja bude dugotrajno riješeno. Prema planiranoj dinamici već sredinom naredne godine trebalo bi biti uspostavljeno kvalitetno vodosnabdjevanje ovih naselja.

Direktor Hadžiahmetović je istakao kako mora dođi do promjene metode djelovanja javnih preduzeća i da ona konačno moraju postati servisi na usluzi građanima. Prema njegovim riječima problemi se ne mogu više gurati pod tepih niti se tražiti opravdanja zašto se nešto ne može uraditi nego se mora poći od interesa građana i njihovih potreba i iznalaziti rješenja. „U tehničkom smislu gdje god postoji problem, postoji i rješenje. Naš je zadatak da ga iznađemo.“ – rekao je za RTV Vogošću.Govoreći o značaju ovog sastanka Fetah Kadrić, pomoćnik općinskog načelnika za komunalne poslove izrazio je neskriveno zadovoljstvo da konačno u KJKP „Vodovod i kanalizacija“ imaju sagovornika spremnog da se uloži maksimalna energija na rješavanju komunalnih problema sa kojima se građani suočavaju. Naglasio je kako je to važno ne samo zbog dva naselja o kojima se na ovom sastanku razgovaralo nego i zbog drugih naselja u općini Vogošća koja imaju dugogodišnji problem sa vodosnabdjevanjem i kanalizacijom i da će to omogućiti da se i ti problemu ubrzano rješavaju.U ime predstavnika građana obratio se gospodin Mujo Panjeta koji je istakao da je po prvi put zadovoljan i da mu je drago da su utvrđeni jasni rokovi do kada nešto treba da se uradi. Istakao je da vjeruje riječima direktora Hadžiahmetovića i pomoćnika Kadrića i da je izuzetno važno da su njihovi zahtjevi i u „Vodovodu i kanalizaciji“ shvaćeni ozbiljno.

(tekst u cijelosti preuzet sa zvanične stranice Općine Vogošća)