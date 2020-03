MUP KANTONA SARAJEVO – APEL GRAĐANIMA

Obzirom da je Federani štab Civilne zaštite donio Naredbu o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina, ovom prilikom, uvažavajući činjenicu da su za provođenje iste zadužena kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, apelujemo na građane Kantona Sarajevo da se strogo pridržavaju navedene naredbe.

Posebno naglašavamo da će policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo vršiti obilazak terena (ulica, parkova, igrališta i drugih površina) s ciljem kontrole poštivanja naloženih mjera. U slučaju da se uoče pojedinci koji se ne pridržavaju naloženih mjera, isti mogu biti sankcionisani od strane policijskih službenika izdavanjem prekršajnog naloga na način da se kazne novčanom kaznom od 500,00 do 1500,00 KM, zbog nepostupanja po naredbama ili rješenjima nadležnih organa kojim se ograničava ili zabranjuje pristup, kretanje ili zadržavanje na određenom mjestu. U slučaju da se radi o djeci, odnosno maloljetnicima za prekršaj mogu odgovarati roditelji, odnosno, staratelji, te se istima mogu izreći novčane kazne od 400,00 do 1200,00 KM. Osim roditelja, odnosno, staratelja, ako se radi o maloljetnicima uzrasta od 14 do 16, odnosno, od 16 do 18 godina, obzirom da su isti prekršajno odgovorni, također i protiv istih mogu biti preduzete mjere u skladu sa Zakonom o prekršajima, te se pokrenuti prekršajni postupci podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

Zbog svega navedenog, skrećemo pažnju roditeljima, odnosno starateljima, da utiču na djecu, odnosno maloljetnike i spriječe kršenje Naredbe o zabrani kretanja navedenih kategorija, kao što apelujemo i na starije od 65 godina da se suzdrže od bilo koje vrste kretanja van svog stambenog prostora.

Pokažimo maksimalnu odgovornost u odnosu na stanje u kojem se nalazimo i poštujmo naredbe i upute nadležnih organa i institucija, kao i policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS.

/preuzeto sa mup.ks.gov.ba/