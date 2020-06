LOVAČKO DRUŠTVO „LANE“ IZVRŠILO POSIPANJE KUKURUZA ZA DIVLJE SVINJE

Od strane nadležnog Ministarstva poslata je saglasnost Udruženju Lane za odstrel divljih svinja, ali Udruženje niti bilo ko drugi to ne smije raditi u naseljenim područjima. Potom se Udruženje lovaca Lane obratilo Općini Vogošća sa zahtjevom za pomoć pri kupovini hrane za divljač kako bi se divljač vratila u šumu. Nakon sklapanja Sporazuma, između Općine Vogošća i pomenutog udruženja i nabavke hrane za divljač udruženje je odmah djelovalo, te je izvršilo posipanje kukuruza na širem lokalitetu naselja Ugorsko prema Žuči.

Očekuje se da će to privremeno smanjiti štete na posjedima do jeseni kada odstrel bude u potpunosti zaživio.

Glavni lovovođa Nusret Kulo kazao je da se nada da će ovom akcijom vlasnici parcela biti manje ugroženi, ali ipak mi kao građani moramo biti savjesniji i svoje parcele učinkovitom ogradom zaštititi. Također je istakao da lov na srndača ppočinje u sub otu 06.06.2020. godine.

Postavljanje hrane za divljač predviđeno je i na drugim lokacijama općine Vogošća. Preduzete su mjere u vidu pojačane lovočuvarske službe i lovačkih patrola na području općine Vogošća i lovišta Kremeš kojim gazduje Udruženje lovaca Lane, te je započeto iznošenje hrane – kukuruza za divlje svinje u dubinu lovišta koja gravitiraju na ugroženim lokalitetima općine Vogošća, a što bi u konačnici dovelo da se divlje svinje udalje od naseljenih mjesta.