LJUBAV U VRIJEME KORONE: VJENČANJA NA DISTANCI

Pandemija koronavirusa uticala je na sve sfere života, promijenila način razmišljanja i navike. Mladi ljudi, budući bračni parovi, vjenčanja su morali prilagoditi novonastaloj situaciji. Različitim kreativnim rješenjima učinili da to ipak ostane dan za pamćenje. Tokom trajanja pandemije koronavirusa, a radi zaštite zdravlja svih učesnika, preporučuje se da organizacija vjenčanja bude u krugu porodice, svjedoka i službene osobe. Od proglašenja epidemije u matičnom uredu Općine Vogošća vjenčanja se održavaju uz preporučene mjere zaštite. “Sa ovom praksom će se nastaviti sve dok se ne steknu uslovi za stavljanje van snage preventivnih mjera zaštite.” – kazao je u izjavi za TV Vogošća Elvir Crvenjak, pomoćnik načelnika za Opću upravu.

Poredeći broj sklopljenih brakova u ovoj i ranijim godinama zaključuje sa da se ove godine manji broj parova odlučio za vjenčanje. Uzrok se svakako može tražiti u aktuelnoj situaciji. U osmom mjesecu se očekuje veći broj jer je do sada trideset parova zakazalo termine. Zakazivanje vjenčanja mora biti najmanje trideset dana prije željenog termina. Organizacija svadbe mora biti u skladu sa preporučenim mjerama zaštite – na otvorenom do stotinu a u zatvorenom prostoru do pedeset zvanica.