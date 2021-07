LJETO NA BAZENU ZA STUDENTE I UČENIKE JEFTINIJE, ZA DJECU DO 13 GODINA BESPLATNO

Polovinom oktobra prošle godine vogošćanski bazen je stavljen u funkciju i na raspolaganje građanima. Bazenom i pratećim sadržajima ukupne površine od 850 metara kvadratnih gazduje JU KSC Vogošća. Bazen korisnicima nudi niz pogodnosti i programa , a aktuelna ponuda bazena jeste ljeto na bazenu za studente i učenike do 50 % jeftinije a za djecu do 13 godina besplatno. U razgovoru sa upravnikom bazena Mirzom Derviševićem, saznali smo da je zainteresovanost građana velika. Akcija ljeto na bazenu za studente i učenike traje do 31.08.2021 godine, od ponedjeljka do petka u terminu od 8 do 15 sati. Uz djecu je obavezna pratnja roditelja, kao i oprema(kupaći, papuče, peškir, kapa za plivanje). Na vogošćanskom bazenu provode se i druge aktivnosti poput škole plivanja za neplivače i plivače koji žele unaprijediti svoje vještine, kao i termine koje mogu koristiti drugi građani, posebni termini su namjenjeni ženama.