KRIZNI ŠTAB MZ KS: POMOĆI GRAĐANIMA DA RAZUMIJU NOVE NAREDBE, PRVI PUT POLICIJA IMA NADLEŽNOST DJELOVANJA U BORBI PROTIV KORONAVIRUSA

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo donio je juče nove naredbe, zbog pogoršanja epidemiološke situacije u KS, o čemu su danas na press konferenciji govorili pomoćnica ministra zdravstva i članica KŠ MZ dr. Alma Kadić i načelnik Sektora uniformisane policije Uprave policije MUP-a KS Džafer Hrvat.

Kako je istakla dr. Kadić, u oktobru je došlo do naglog porasta novooboljelih osoba od koronavirusa. U prvoj sedmici oktobra zabilježeno je 155 slučajeva novooboljelih, a već se u drugoj sedmici oktobra taj broj povećao na 319 osoba.

Današnji podaci pokazuju da je u KS još 111 osoba zaraženo koronavirusom. U protekla 24 evidentirana su četiri smrtna slučaja, a trenutno se u izolatoriju KCUS-a nalazi 49 hospitaliziranih pacijenata.



Iz ovih razloga, Krizni štab MZ KS je donio nove naredbe, referirajući se i na naredbu Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva od 1. oktobra ove godine. Prva naredba se odnosi na obavezu nošenja zaštitnih maski i na otvorenom prostoru, uz već raniju obavezu njenog korištenja u zatvorenim prostorima. Za sprovođenje ove naredbe zadužena je Uprava policije MUP-a KS.

Drugom naredbom je propisan novi broj okupljanja osoba na zatvorenom i otvorenom prostoru. Propisano je da u zatvorenom prostoru ne smije istovremeno biti više od 30 osoba, a na otvorenom prostoru više od 60 osoba. Ova naredba će biti na snazi do 31. oktobra ove godine.

“Pratit će se epidemiološka situacije, te procijeniti da li će biti eventualnih promjena ovih naredbi. Naredbom se takođe nalaže svim pravnim subjektima da u skladu sa radnim procesima obezbijede klizno radno vrijeme, kako bi se smanjile gužve u javnom prevozu, kao i gužve prilikom dolaska i odlaska na radno mjesto”, istakla je dr. Kadić.

Iz istih razloga, naloženo je osnovnim i srednjim školama u KS da organizuju rad na isti način, odnosno po modelu kliznog radnog vremenu, u rasponu od 07:30 do 09:00 sati.

Svim pravnim subjektima i fizičkim licima koji imaju više od 20 zaposlenih je naloženo da, ukoliko to nisu do sada učinili, hitno donesu krizni plan pripravnosti kojim će biti usklađena organizacija rada ovih subjekata sa smjernicama ministarstva zdravstva – federalnog i kantonalnog.

Ova naredba je danas stupila na snagu i važiće do 31.10.2020. godine.

“Sve što nije regulisano ovom naredbom regulisano je federalnom naredbom koja je na snazi od 1. oktobra 2020. godine“, poručila je dr. Kadić.



Načelnik Sektora uniformisane policije u Upravi policije MUP-a KS Džafer Hrvat je podsjetio da je Skupština KS na sjednici od 27. avgusta ove godine donijela Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, čime je propisano djelovanje policije u slučaju nepoštivanja nadležnog organa u sprečavanju širenja zaraze i zaraznih bolesti.

“U okviru tih izmjena je u članu 13. navedeno da će postupanje po ovim izmjenama biti dodijeljeno policiji pod uslovom da se to u Naredbi navodi. Zakon je stupio na snagu 1.9.2020. godine, a od danas je na snazi Naredba o obaveznom nošenju zaštitnih maski preko usta i nosa, radi zaštite respiratornog sistema. Ova naredba će trajati do 31.12.2020. godine”, istakao je načelnik Hrvat.

U dijelu Naredbe koja se odnosi na postupanje policije data je obaveza Upravi policije da upozna javnost sa aktuelnim zakonskim rješenjima.

Načelnik je najavio, obzirom da je ovo novina u zaštiti od koronavirusa, dodatno informisanje javnosti sa važećim zakonskim rješenjima, kao i pozivanje građana na poštivanje ovih naredbi.

Za ovaj prekršaj je predviđena kazna od 500 do 1.500 KM.

“Policijski službenici zbog ovih novih zadataka neće zapostaviti svoje redovne poslove i zadatke Pomoći ćemo građanima da razumiju donesene naredbe”, poruka je načelnika Hrvata sa današnje press konferencije.

