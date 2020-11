KRIZNI ŠTAB MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KS: TRENUTNO JE U KS AKTIVNO 5.515 SLUČAJEVA ZARAZE KORONAVIRUSOM

U posljednja 24 sata testirano je ukupno 977 uzoraka, koji su prikupljeni u periodu od 14. do 17. novembra, među kojima je bilo 299 pozitivnih rezultata.

Ovom informacijom započeo je svoje obraćanje na jutrošnjoj press konferenciji povremeni član Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo dr. Bilal Oglečevac iz Opće bolnice „Prof.dr. Abdulah Nakaš“ iznoseći dalje podatke Zavoda za javno zdravstvo KS vezane za trenutnu epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo.

„Porodičnim klasterima ili kontaktima oboljelih od ranije pripada 181 zaražena osoba, odnosno 60,53 posto, i u samoizolaciji od ranije“, obrazložio je dr. Oglečevac.

Dodao je kako je, u isto vrijeme, broj oporavljenih od zaraznog oboljenja Covid-19 značajno povećan, i to na 521 osobu. Ohrabrujuće je da je broj oporavljenih u odnosu na broj zaraženih treći je dan za redom veći u Kantonu Sarajevo.

„Na bolničko liječenje na Infektivnoj klinici i u Izolatoriju Podhrastovi Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu smješteno je 286 pacijenata, a u Općoj bolnici njih 92. Prema tome, ukupno je hospitalizirano 378 osoba, od kojih sedam koristi mehaničku potporu respiratora pri disanju“, naveo je dr. Oglečevac.

Istakao je i kako je, u protekla 24 sata, sa ovog bolničkog liječenja otpušteno 28 osoba.

„Nažalost, desilo se i pet smrtnih ishoda u liječenju, tako da je broj umrlih uzrokovan koronavirusom povećan na 194 osobe“, rekao je dr. Oglečevac.

Trenutno je u Kantonu Sarajevo aktivno 5.515 slučajeva zaraze koronavirusom.

Od 30. januara do 17. novembra ove godine ukupno je registrovano 16.369 zaraženih osoba koronavirusom, od kojih je njih 10.660 oporavljeno od zaraznog oboljenja COVID-19.

U periodu od 4. do 18. novembra ove godine, na osnovu preporuka epidemiologa, rješenjima inspekcije ili Ministarstva zdravstva KS naloženo je 6.598 samoizolacija.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo preporučuju stanovništvu Kantona Sarajevo da izbjegavaju sva javna i privatna okupljanja, te ograniče svoje kretanje.

Osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, preporučuju da izbjegavaju bespotrebno kretanje i korištenje javnog prijevoza, te uredno i po preporukama koriste neophodnu zaštitnu opremu.

Dr. Oglečevac je javnosti prenio i iskustva u liječenju pacijenata u bolnici u kojoj on radi. “Opća bolnica je, u skladu sa naredbom Kriznog štaba, stavila na raspolaganje 30 posto svojih kapaciteta za liječenje covid pacijenata. Naša popunjenost je 90 i više posto ili oko 90 pacijenata na hospitalizaciji”, istakao je. Naglasio je i kako imaju izuzetno veliku fruktuaciju pacijenata, a to znači stalno nove pacijente primaju, te pacijente koji su u fazi oporavka otpuštaju na kućno liječenje, tako da uspijevaju održati pomenutu brojku za sada konstantom.“Upravo to podrazumijeva da se od nas svaki dan očekuje veliki napor, jer smo na granici svojih kapaciteta – ljudskih, ali i materijalno-tehničkih. Ipak, zasada sve funkcioniše, uz maksimalne napore ustanove, kantonalne Vlade, Kriznog štaba i svih ostalih institucija koje su za sve ovo zadužene. Način funkcionisanja je bolji i bolji, svakim danom, stičemo veća iskustva”, kazao je dr. Oglečevac. Još je jednom je akcentirao kako su ljudi sa kojima radi i Opća bolnica na granici svojih kapaciteta. Upoznao je javnost da su na raspolaganju 104 kreveta za liječenje covid pacijenata u njihovom izolatoriju. “U njemu je angažovan veliki broj osoblja, najviše medicinskih sestara i tehničara koji rade u tzv. ‘turnusima’, odnosno u dežurstvima”, naveo je dr. Oglečevac, te podsjetio da ova bolnica u maksimalnom kapacitetu pruža i druge vrste usluga liječenja građanima, s čime će i dalje nastaviti.

Na kraju je, u ime ustanove koju predstavlja, apelovao na svo građanstvo Kantona Sarajevo poručivši mu da covid postoji i da je tu među svima nama.

Potcrtao je i kako su u ovu bolnicu smješteni pacijenti sa srednje teškom kliničkom slikom, kao i da je vrlo mali broj pacijenata sa lakšom kliničkom slikom. Također je kazao i kako su to uglavnom pacijenti srednjih godina, ali i mlađi, koji prethodno nisu bili bolesni.

Zato je ponovio svoj apel građanima Kantona Sarajevo da budu maksimalno ozbiljni i da se pridržavaju svih propisanih higijensko-epidemiloških mjera od strane Kriznog štaba, jer ova bolest postoji i tu je među nama.

(tekst preuzet sa zvanične stranice Vlade KS)