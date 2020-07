KRIZNI ŠTAB MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KS RAZMATRA DONOŠENJE RESTRIKTIVNIJIH MJERA U KANTONU SARAJEVO

Zbog činjenici da je proteklih dana došlo do značajnog povećanja broja zaraženih, što je promijenilo zdravstveno-epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo, Krizni štab Ministarstva zdravstva KS razmatra donošenje restriktivnijih mjera, a o kojima će javnost biti blagovremeno informisana.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo KS, najviše zaraženih je u najmnogoljudnijim sarajevskim općinama, i to na: Ilidži 154, u Novom Gradu 151, te u Novom Sarajevu 143 zaražene osobe, trenutno.

Članovi Štaba naglašavaju kako je osnovni razlog zbog kojeg je došlo do povećanja broja zaraženih nepoštivanje preporučenih mjera koje su na snazi.

I ovoga puta, podsjećaju da na obavezu nošenja zaštitnih maski u zatvorenom prostoru i održavanje fizičke distance od najmanje dva (2) metra, te izbjegavanje masovnih okupljanja. Pored ovoga ističu kako je potrebno sprovoditi kontinuirano čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i pranje i dezinfekciju ruku.

Krizni štab Ministarstva zdravstva KS ponovno apeluje na stanovništvo da se ponaša maksimalno disciplinirano i odgovorno, pridržava svih navedenih i propisanih mjera, te tako preuzme odgovornost za vlastito zdravlje i zdravlje svoje porodice.

“Posebno pozivamo stanovništvo da ne nasjeda na širenje neprovjerenih informacija i posljedično panike, te da bude aktivan sudionik borbe protiv koronavirusa, kao i da se informiše samo iz provjerenih i relevantnih izvora”, potcrtavaju iz Kriznog štaba.

