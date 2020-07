KRIZNI ŠTAB MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO DONIO NAREDBU SA RESTRIKTIVNIJIM MJERAMA

Nakon cjelodnevne analize aktuelne zdravstveno-epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, te razmjene mišljenja i prijedloga, Krizni štab Ministarstva zdravstva KS donio je Naredbu sa restriktivnijim mjerama, čija primjena počinje u ponedjeljak, 06 jula ove godine, i trebala bi doprinijeti smanjenju broja zaraženih koronavirusom. Saglasnost na ovu Naredbu dao je i ministar zdravstva Kantona Sarajevo Rusmir Mesihović.

Pomenuta Naredba sadržava sljedeće mjere:

– Nalaže se poslovnim subjektima, javnim ustanovama, javnim preduzećima, organima uprave na području Kantona Sarajevo da donesu i usvoje krizne planove pripravnosti, koji sadrže set svih higijensko-epidemioloških mjera, kao i preventivnih mjera, a preporučuje se da tamo gdje je god moguće i opravdano organiziraju rad od kuće ili odrede skraćeno radno vrijeme. Nepridržavanje mjera iz kriznih planova pripravnosti od strane uposlenika poslovnih subjekata, javnih ustanova, javnih preduzeća i organa uprave je kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH (Sl.novine FBiH br. 29/05).

– Nalaže se ograničavanje radnog vremena ugostiteljskim objektima do 24:00 sata, uz striktno poštivanje epidemioloških mjera: dezinfekcija prostora, maksimalan boravak do četiri (4) osobe za jednim stolom, razmak između stolova ne manji od dva (2) metra, redovno provjetravanje i držanje otvorenih vrata i prozora tokom radnog vremena. Za ugostiteljske objekte pored navedenog preporučuje se da usluživanje gostiju bude u baštama i na otvorenom.

– Shodno promjeni epidemiološke situacije, kao i procjeni epidemiološkoga rizika, ograničava se broj osoba unutar zatvorenog prostora u grupi na maksimalno 50, a vani na maksimalno 100 osoba, i to uz striktno poštivanje epidemioloških mjera: držanje fizičke distance i redovno obezbjeđivanje dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme.

– Javni skupovi u Kantonu Sarajevo na kojima se okuplja više od 100 učesnika, sukladno propisu o javnom okupljanju, moraju biti najavljeni, a detaljne instrukcije za održavanje istih će biti date shodno epidemiološkoj situaciji. Preporučuje se starijem stanovništvu i osobama sa hroničnim oboljenjima da maksimalno ograniče kretanja i upotrebu javnog gradskog prijevoza.

– Tokom boravka u zatvorenim prostorima, uključujući javne prostore, kao i korištenja javnog gradskom prijevozu obavezna je upotreba zaštitnih maski bez izuzetka, osim tokom boravka u ugostiteljskim objektima u skladu sa tačkom 2. ove Naredbe. Nepoštivanje ovih mjera je kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH (Sl.novine FBiH br. 29/05).

– Shodno promjeni epidemiološke situacije, kao i procjeni epidemiološkoga rizika, sve osobe sa akutnim respiratornim simptomima ili povišenom tjelesnom temperaturom, potrebno je da ostanu kući, kontaktiraju nadležne Domove zdravlja Kantona Sarajevo, kako bi dobile savjet i instrukcije za dalje postupanje.

– Preporučuje se da se putovanja u dijelove BiH, kao i u susjedne zemlje, koje su posebno ugrožene zarazom novim koronavirusom odgode i svedu na najmanju moguću mjeru, u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji.

– Nalaže se privatnim i javnim gerontološkim centrima, kao i socijalnim ustanovama koje zbrinjavaju osobe sa posebnim potrebama da potpuno obustave posjetu štićenicima. Ulaz u pomenute institucije dozvoljen je službenim osobama u cilju obavljanja redovnih poslova i aktivnosti (medicinsko osoblje: ljekari, tehničari, fizioterapeuti, laboranti i drugo medicinsko osoblje, zatim općinski službenici, službenici socijalnih službi, policijski službenici, notari i drugi) sa propisnom zaštitnom opremom (maske, rukavice, uz obavezna dezinfekciju i trijažu).

Rok za primjenu svih prethodno navedenih mjera je odmah.

I kao posljednju mjeru, Krizni štab nalaže svim obdaništima i produženim boravcima za školsku djecu, kako javnim tako i privatnim, u Kantonu Sarajevo, da odgajatelji i djeca koji imaju simptome respiratornih bolesti ili imaju povišenu tjelesnu temperaturu, ne dolaze u kolektive. Isto se odnosi na roditelje djece koja pohađaju obdaništa i produžene boravke, da ukoliko imaju simptome respiratornih bolesti ili povišenu tjelesnu temperaturu, ne dolaze u kolektive i ne dovode svoju djecu u obdaništa i produžene boravke. Nepridržavanje je kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH (Sl. novine FBiH br. 29/05).

Rok za primjenu ove mjere je kontinuiran.

Ova Naredba će se primjenjivati sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka njene primjene.

/preuzeto sa vlada.ks.gov.ba/