KRIZNI ŠTAB FMZ: ODREDBA O OGRANIČAVANJU KRETANJA IZ NOVE NAREDBE POČINJE SE PRIMJENJIVATI OD SRIJEDE, 11.11. U 23 SATA

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva održao je sjednicu na kojoj sagledana epidemiološka situacija COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu te je dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

Novom naredbom “ograničava se kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana”, a spomenuta odredba počinje se primijenjivati od srijede, 11.11.2020. u 23 sata.

Iz stavka (1) ove tačke, stoji dalje u Naredbi, “izuzimaju se svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Federacije BiH, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu. Uposlenici iz stavka (2) koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Federacije BH, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavca za kretanje u razdoblju od 23 sata uvečer do 5 sati ujutru narednog dana. Za kontrolu tačke 3. Poglavlja I. „Opće naredbe“ zadužuje se kantonalne uprave policija nadležnih kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova u skladu sa kantonalnim propisima o javnom redu i miru”, stoji u tački 3. Poglavlja I. „Opće naredbe“ koja se počinje primjenjivati od srijede, 11.11. 2020. godine, dok se ostale odredbe primjenjuju već od utorka 10.11.2020.

Među ostalim odredbama je i ona o smanjenju ukupnog dozvoljenog broja stanovnika na okupljanju:

“Dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uslovima:

-ne više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru,

-ne više od 30 ljudi na otvorenom prostoru.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obaveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva)”.

S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, naredbom se propisuje kako je „za vrijeme okupljanja potrebno obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera)”:

„Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa u skladu sa propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim stožerima kantonalnih ministarstvima zdravstva”, stoji u naredbi.

Naredbom se “nalaže kriznim štabovima kantonalnih ministarstva zdravstva da u suradnji sa županijskim ministarstvima obrazovanja, u sedmici od 16. do 22. novembra tekuće godine, organiziraju isključivo online model odvijanja nastave radi održavanja Lokalnih izbora u BiH 2020, te osiguraju dezinfekciju prostora, prozračivanje i druge higijensko – epidemiološke mjere potrebne za suzbijanje širenja COVID – 19”, kao i da “u suradnji sa mjerodavnim institucijama osiguraju dezinfekciju i prozračivanje svih objekata u kojima se održavaju Lokalni izbori 2020 na području kantona radi suzbijanja širenja COVID – 19”.

Opće mjere iz ranije Naredbe produžene su, između ostalog i obavezno nošenje zaštitne maske kako u zatvorenim javnim prostorima, tako i na otvorenim javnim prostorima.

“Naređuje se obvezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno dva metra, kao i u otvorenom prostoru. Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme sa disanjem zbog hroničnih bolesti ili koja ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe npr. osobe sa intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha, sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu”, stoji u Naredbi kojom se i dalje “nalaže poslovnim subjektima da reorganiziraju rad svojih uposlenika, na mjestima gdje nije moguće ispoštovati distancu od 2m među uposlenima, tako što će reorganizirati radno vrijeme, organizirati rad u smjenama, omogućiti rad od kuće i primijeniti druge načine obavljanja radnih zadataka koji neće ugroziti djelatnosti i radne procese, a omogućit će poštivanje higijensko – epidemioloških mjera”.

Kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naredbom se dozvoljava uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovito obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Preporukama Kriznog štaba FMZ, između ostalog, stanovništvu na području Federacije BiH preporučuje se da izbjegavaju javna i privatna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovno koriste zaštitnu opremu.

U slučaju prijeke potrebe za kretanjem, osobama starije životne dobi se preporučuje da to bude u periodu od 11.00 – 13.00 sati. Također, osobama starije životne dobi preporučeno je da maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod porodičnog ljekara i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena pomoć te da najprije kontaktiraju telefonom porodičnog ljekara, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet.

U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog domaćinstva da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili daljnje upute.

