KOŠARKAŠI VOGOŠĆE U DOBROJ FORMI, SAVLADALI TURBINU

Nakon gostujuće pobjede nad Veležom sinoć je u okviru 10.kola A1 Košarkaške lige BiH grupa Jug KK Vogošća na domaćem parketu savladala KK Turbinu rezultatom 87:82. Početak utakmice pripao je gostujućoj ekipi koja je prvu četvrtinu završila u svoju korist 27:26. Do kraja prvog dijela ekipe su se smjenjivale u vodstvu, ali su gosti na odmor otišli sa prednosti od jednog poena rezultatom 42:41. Igrači Ermina Kahrimana najbolje su odigralu u trećoj četvrtini. Uspjeli su preokrenuti i već sredinom ovog perioda doći do maksimalnih +9, bilo je 59:50. Košarkaši Vogošće prednost nisu ispuštali do kraja. U neizvjesnoj završnici Vogošća je zasluženo slavila rezultatom 87:82.

Najbolji strijelac na utakmici bio je Aldin Đelmo koji je postigao 31 poen. Kod Vogošće najbolji strijelac bio je kapiten Belmin Dedović koji je još jednom upisao doube-double učinak, 14 skokova i 24 poena. Vogošći je ovo bila šesta pobjeda ove sezone sa kojom ostaje u vrhu tabele zajedno sa Bošnjakom koji ima sve pobjede. U narednom 11. kolu Vogošća gostuje ekipi Realway dok će Turbina u Jablanici ugostiti Konjic.