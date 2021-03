KOŠARKAŠI VOGOŠĆE IZGUBILI I U DRUGOJ UTAKMICI PLAY OFF-A OD ŽIVINICA

U dvorani „Amel Bečković“ košarkaši Vogošće su izgubili i u drugoj utakmici doigravanja za prvaka A1 lige od KK Živinice rezultatom 101:78. Domaći sastav ovu utakmicu odigrao je bez dvojca Islamovića i kapitena Dedovića koji se povrijedio u prvoj polufinalnoj utakmici. Cijeli meč igrači Azura Korlatovića su imali prednost. Na kraju prve dionice imali su +3, 31:28. Do kraja prvog dijela uspjeli su povećati prednost na +9, bilo je 57:48. U nastavku utakmice ona se povećavala i na kraju su gosti slavili rezultatom 101:78. S obzirom da su prošlog vikenda košarkaši Živinica u prvoj utakmici bili bolji 85:81 Vogošća nije uspjela izboriti majstoricu. Iako poraženi Vogošćani mogu biti zadovoljni sezonom, prije svega zbog toga što su ostvarili svoj cilj, a to je plasman u play off.

Najbolji strijelac na utakmici bio je Jones Mahlon Marquees koji je postigao 24 poena. Pratili su ga Damir Kasun sa 23 i Mirza Hrnčić sa 19 postignutih poena. Živiničanima preostaje da odigraju finalnu seriju za ulazak u viši rang sa ekipom Bošnjaka, dok će Vogošćani razigravati za treće mjesto sa Igmanom.