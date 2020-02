KOŠARKAŠI VOGOŠĆE I DALJE PRIKOVANI ZA DNO TABELE

Kao da spisak problema sa kojima se suočavaju košarkaši Vogošće u ovoj sezoni nema kraja. Nakon odlaska stručnog štaba i većine igrača iz prvog dijela nova nevolja za Vogošćane je povreda Ensara Ćatića za kojeg je ova sezona završena. Trener Amar Kurspahić ostao je sa samo četiri seniorska igrača u rosteru i sa šestoricom juniora i kadeta sa kojima treba završiti takmičenje u ligi i već sada se pripremati za nastup u društvu A1 ligaša. Pred duel 17. kola sa Kaknjem u sastav se vratio Amer Mulić koji je početkom sezone nastupao za Vogošću.

Tako je trener Kurspahić imao na raspolaganju kakvu-takvu petorku sa kojom je pokušao napraviti iznenađenje. Za iznenađenje je to ipak bilo premalo ali za dostojan otpor nije. Gosti iz Kaknja držali su vodstvo u svojim rukama tokom cijelog meča, s tim što je razlika varirala. Većim tokom prvog poluvremena bilo je desetak poena u korist gostiju sve do samog kraja kada su Kakanjci serijom otišli do tada najvećih +22, 35:57.

U nastavku je razlika bila i veća no do sredine posljednjeg perioda Vogošćani su uspjeli da je istope na „svega“ 12 poena (76:88). Za više od toga nije bilo ni snage ni mogućnosti. Šira klupa dala je treneru gostiju Šabiću mogućnost da kombinuje, odmara igrače i diktira tempo koji petorka Vogošće nije mogla pratiti. Posljednjih nekoliko minuta na parketu treneri su pružili priliku najmlađima što je pozdravljeno aplauzima od malobrojne publike u dvorani. Završilo je sa konačnih 84:105. Još jedan poraz i još jedna utakmica sa preko stotinu primljenih poena za Vogošću.

U narednom kolu Vogošća gostuje Mladosti nakon čega će uslijediti pauza zbog završnice Kupa BiH i reprezentativnih nastupa. Naredni domaći meč Vogošćana je tek posljednjeg vikenda u februaru.