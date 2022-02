KOŠARKAŠI TURBINE PREKINULI POBJEDNIČKU SERIJU VOGOŠĆANA

U susret 15. kola A1 košarkaške lige BiH grupa Jug košarkaši Vogošće ušli su nakon serije od četiri pobjede dok su njihovi protivnici iz Jablanice, košarkaši Turbine, ušli sa negativnom serijom od četiri poraza.

Nadali su se Vogošćani da bi u ovoj utakmici pred domaćom publikom mogli nastaviti ovu seriju ali su se gosti pokazali kao “tvrd orah” i prikazali zbog čega su prvi dio sezone bili na samom vrhu tabele.

Utakmica je bila neizvjesna tokom prve tri četvrtine. I jedna i druga ekipa imale su periode svoje igre, i jedni i drugi dolazili su do maksimalnih 5-6 poena prednosti (Vogošća u jednom trenutku i +9) ali pitanje konačnog pobjednika rješavano je u posljednjem periodu. U posljednih 10 minuta ušlo se sa izjednačenim rezultatom (69:69) no u tom periodu Vogošćani su totalno pali u igri i dozvolili gostima da prelome susret. Konačan rezultat na kraju glasio je 83:99.

Aldin Đelmo sa 28 postignutih poena i Šaraba sa 25 prednjačili su u ekipi Turbine u košgeterskom učinku. U redovima Vogošće Sijerčić je postigao 22 a Dedović 20 no to nije bilo dovoljno.