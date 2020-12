KORONAVIRUS DJECA LAKŠE PODNOSE OD ODRASLIH

U zimskom periodu djeca su sve više izložena obolijevanju od virusa. Ove godine susrećemo se i sa pandemijom koronavirusa, od kojeg obolijevaju i djeca, međutim bez težih simptoma u odnosu na odrasle. Razgovarali smo sa dr. Elvirom Duraković-Bahador koja je istakla da su u Vogošći do sada imali oko 20 djece oboljele od virusa COVID-19. Uglavnom su bili bez simptoma, osim djeteta koje je u to vrijeme imao kawasaki virus što je izazvalo težu kliničku sliku kod djeteta, hospitalizovano je i uspješno se oporavilo. Doktorica je ovom prilikom istakla da je na sreću ove godine i smanjen broj djece oboljele od sezonskih virusa što do sada nije bio slučaj. Ipak, ima djece sa sezonskim prehladama, upalom grla a neki se javljaju sa prolivom, međutim nisu to simptomi koji odmah ukazuju na koronavirus, potrebno je da se uradi anamneza kao i provjera da li je dijete bilo u kontaktu sa zaraženim ili je neko u porodici pozitivan na COVID-19, na osnovu toga dijete se šalje na testiranje.

Preporuka pedijatra svakako je da jačamo imunitet djeteta, unositi što više vitamina C i D, boravak na svježem zraku. Higijena je od ključnog značaja pogotovo kada je riječ o djeci.