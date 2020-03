KORONA VIRUS NA ČELIČNIM POVRŠINAMA OPSTAJE I DO 72 SATA

Novi tip korona virusa, koji je uzročnik bolesti Kovid-19, na nehrđajućim čeličnim površinama može opstati 72 sata, na papiru 96-120, na plastici 120, u zraku tri sata, na aluminijumu dva do osam, na drvetu ili staklu 96 sati. Stoga je nakon svakog kontakta s ovim površinama neophodno paziti na higijenu ruku.

Profesor i šef katedre za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta Gazi u Ankari Mustafa Necmi Ilhan govorio je za Anadolu Agency o tome koliko se novi tip korona virusa može zadržati na kojoj površini.

Osvrnuo se na istraživanje objavljeno u časopisu “New England Journal of Medicine” koje pokazuje kako novi tip korona virusa na površinama od nehrđajućeg čelika može opstati 72 sata.

“Istraživanje pokazuje da se virus može zadržati četiri do pet dana na papiru, pet dana u plastici, tri sata u zraku, dva do osam sati na aluminijumu, osam sati na hirurškim rukavicama za zaštitu, četiri dana na drvetu i staklu”, rekao je Ilhan.

Ocijenio je kako je nakon svakog kontakta s pomenutim površinama neophodno prati ruke ali voditi računa o čišćenju svih predmeta koji se često dodiruju rukom, kao što su ručka na vratima, tipke brojeva u liftu.

Ilhan naglašava kako je posebno značajno čistiti pomenute predmete na radnim mjestima, jer, kako je rekao, takvi predmeti tamo predstavljaju rizik za mnogo veći broj ljudi.

Ističući da je jedno od najrizičnijih mjesta na ljudskom tijelu kod prenosa virusa kosa i brada, İlhan je dodao su “kosa i brada pogodna mjesta za reprodukciju virusa. Iz tog razloga, korisno je u ovoj situaciji skratiti kosu i bradu.”

Podvukao je kako je najbitnije da se vodi računa o tome da se što je moguće više ostane kod kuće i bez krajnje potrebe ne izlazi vani.

“U slučaju neophodnog napuštanja doma, po povratku je potrebno provjetriti odjeću koja je nošena, na balkonu ili sličnom mjestu. Kod kuće izbjegavati kontakte s osobama starijim od 60 godina koje pate od nekog hroničnog oboljenja”, podvukao je Ilhan.