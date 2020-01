KARATE KLUB SAMBON NASTUPA NA NAJJAČEM TURNIRU U REGIONU “GRAND PRIX CROATIA”

Ovog vikenda u Zagrebu će se održati 29. po redu turnir „Grand prix Croatia“ koji će okupiti 2.000 takmičara iz 280 klubova i 24 države. Ovo je najjači turnir u regionu a Karate klub Sambon i Vogošću će predstavljati 7 takmičara u kategorijama od pionira do seniora. Pored kategorija za sve uzraste postoji i open kategorija za seniore koja se već 13 godina održava na ovom turniru i u kojoj nastupaju neki od najboljih boraca iz karate svijeta. Ovo laskavo prizanje koje sa sobom nosi i novčanu nagradu do sada je osvojio samo jedan takmičar iz BiH a to je 2007. godine bio predstavnik Karate kluba Sambon Vogošća.

Ovogodišnji takmičari Sambona su Amer Varajić, Nejla Mujković, Nejla Hodžić, Sarah Čardaković, Sajra Šišić, Harun Smajić i Dželil Tvrtković, predovđeni trenerima Kenanom Alikadićem, Samrom Halilović Selimović i Amerom Varajićem.

Nakon ovog turnira klub će održati polaganje za učenička zvanja gdje će polagati 80 kandidata a dan poslije vogošćanski seniori nastupaju na Državnom prvenstvu na Ilidži.