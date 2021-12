KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE DO NOVE GODINE?

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je na svojoj web stranici prognozu vremena za Sarajevo za period od 20. decembra 2021. godine do 3. januara 2022. godine.

Prema toj prognozi relativno stabilno vrijeme nastavlja se i narednih dana na prostoru Bosne i Hercegovine. Preovladavat će djelimično do pretežno oblačno. Više sunčanih intervala u očekuje se u Hercegovini. U prijepodnevnim satima, u kotlinama i duž riječnih tokova u Bosni, moguća je slaba magla. Od četvrtka (23.12.) prognozira se pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, koja će prvo zahvatiti južna područja a zatim se proširiti i na ostale predjele. Izraženiji mraz moguć je narednih dana u Bosni.

Minimalne jutarnje temperature zraka u prvom dijelu sedmice varirat će od -8°C do -2°C, na jugu zemlje do 2°C. Najviše dnevne temperature između 1 i 5 u Bosni do 9 stepeni u Hercegovini. U drugom dijelu sedmice maksimalne temperature od 3 °C u Bosni do 10 stepeni u Hercegovini.

U zadnjoj sedmici ove godine izvjesna je izraženija promjena vremenskih prilika na prostoru naše zemlje. Prema trenutnim prognostičkim modelima očekuju nas nove padavine. Padavine će prvo biti u obliku kiše a zatim će od utorka u Bosni preći u snijeg. Snijeg nije isključen i na području većeg dijela Hercegovine.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od -11°C i -5°C u Bosni, do 0°C u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature varirat će između -8 i -2 stepena u Bosni do 3 u Hercegovini.