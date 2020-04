KAKO VOGOŠĆANI PROVODE VRIJEME U DOBA KORONE

Vrijeme koronavirusa za mnoge je donijelo promjene u životu. Strah od neizvjesnosti kako će i kada završiti pandemija koja je do sada odnijela na hiljade života, ostavila je ljude u panici i nastojanju da se prilagode na novu svakodnevnicu. Pored posla, standardnih kućanskih obaveza, hobija za one koji ih imaju, i dalje ostaje dosta neispunjenog vremena. Naše sugrađane smo pitali kako provode vrijeme u doba korone, šta im to najviše nedostaje? Mnogi od njih kazali su da vrijeme provode kući pridržavaju se mjera zaštite ali da im najviše nedostaje druženje. Prvo što će uraditi kada ovo prođe većina njih kaže da je to druženje sa prijateljima, familijom a naši stariji sugrađani čekaju to vrijeme da ponovo se druže sa unučićima.

Svaka kriza je šansa za razvoj, pa tako i sada imamo priliku da ovu situaciju iskoristimo na način da bolje upoznamo sebe, vlastite želje, svoju djecu i njihove želje. Kako kažu naši sugrađani treba se pridržavati mjera zaštite da bismo se što prije vratili svakodnevnim aktivnostima i navikama.