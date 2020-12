KAKO OJAČATI IMUNITET DJETETA TOKOM PANDEMIJE

Imajući u vidu da fizička aktivnost djece na otvorenom doprinosi boljem imunitetu, sintezi vitamina D i utiče na apsorpciju kalcijuma, veoma je važno koju hranu nuditi djeci i kako svakodnevno realizovati njihovu ishranu u ovom periodu teške pandemije, kada nam je svima kretanje ograničeno na minimum. Prema riječima dr. Elvire Duraković-Bahador dobra i pravilna ishrana je veoma bitan činilac dobrog imuniteta, koji djetetu obezbjeđuje prirodnu odbranu od bolesti. Obzirom da vlada koronavirus pedijatri savjetuju i unošenje vitamina D kao što smo to radili do prve godine, boravak na svježem zraku koliko je to moguće. Vitamin C također igra veliku ulogu kod jačanja imuniteta ali doktorica ističe da ne treba pretjerivati jer može izazvati osip ili probleme sa bubrezima. Napominje da roditelji ipak vode računa i sa jačanjem imuniteta treba počinjati već u jesenskim danima. Najvažniji minerali koji stimulišu imunitet su selen, cink magnezijum, a mogu se naći u voću, povrću i orašastim plodovima.

Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka u zatvorenim prostorijama, adekvatna ishrana i svakako voditi računa o higijeni.