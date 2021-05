JUNIORI UNISA SAVLADALI KAKANJSKI RUDAR

U 29.kolu Omladinske lige BiH Grupa Centar juniori FK Unis rezultatom 2:1 savladali su FK Rudar iz Kaknja. Početak utakmice pripao je domaćoj ekipi koja je došla do ranog vodstva. Asistirao je Gljiva, a pogodio Klačar za 1:0. Gosti su nakon toga prijetili preko Durakovića i Muflizovića, a došli su do izjednačenja u 32-oj minuti, precizan je bio Duraković. Rudar je mogao do potpunog preokreta, ali je na poluvremenu ostalo 1:1. Na početku drugog dijela gostujući igrač Bulut dobio je drugi žuti karton, tako da su gosti gotovo cijelo drugo poluvrijeme igrali sa igračem manje. Odbranu gostiju „slomio“ je Avdagić koji je bio precizan u 83-oj minuti za 2:1 i za veliko slavlje Unisa.

Unis je ostvario 7 pobjeda ove sezone uz 16 poraza i 3 neriješene utakmice. Do kraja prvenstva ostala su još 4 kola. Juniori Unisa gostuju Olimpu, a dočekuju Sutjesku, Igman i Famos. Prije utakmice juniora Unisa i Rudara i kadeti su igrali na stadionu “Hakija Mršo” protiv Kakanjaca i izgubili rezultatom 2:0.