ISPLATA PENZIJA 5. SEPTEMBRA: ZA PENZIONERE NA ČEKU POVIŠICA ZA OSAM MJESECI

Lijepe vijesti za penzionere, isplata augustovskih penzija u FBiH počinje 5. septembra, na čeku povišica za 8 mjeseci. Kao što je poznato, penzioneri će pored usklađene augustovske penzije, dobiti i razliku od 2,8 % od januara do jula. Za augustovske penzije potrebno je 195 miliona KM. Za redovno usklađivanje penzija u 2020. godini potrebno je dodatnih 65 miliona KM. Pitali smo penzionere šta misle o povišici? Kažu da je to malo, penzije su im svakako male. Koliko će im to značiti rekli su gotovo ništa, od minimalnih penzija mnogi žive a kažu sami znaju kako?

Podsjećanja radi, minimalne penzije u FBiH sada iznose 371,77 KM, a augustovske će iznositi oko 382 KM. Uvećanje je za nekih 10,4 KM. Nosioci najnižih penzija dobit će razliku za sedam mjeseci od 72,8 KM.