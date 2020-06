INSPEKTORAT OPĆINE VOGOŠĆA: U PROTEKLIH MJESEC DANA INTENZIVIRAN JE INSPEKCIJSKI NADZOR

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju KS, Zakonom o privremenom korištenju javnih površina u KS i Odlukom Općinskog vijeća Vogošća i korištenju javnih površina na području Vogošće, nadležnost nad izdavanjem odobrenja dijele Služba za komunalne poslove i Služba za urbanizam i prostorno planiranje.

Odobrenja za privremeno zauzimanje javnih površina izdaju se pravnim i fizičkim licima, ukoliko njihov zahtjev ne ometa bezbjednost saobraćaja i pješaka.

Prema riječima Mirze Ridžanovića,urbanističko-građevinskog inspektora u Inspektoratu Općine Vogošća pravila se u Vogošći najvećim dijelom i poštuju. „Mogu da kažem da smo započeli uspješnu sezonu kada je riječ o zauzimanju javnih površina i posjedovanju validne dokumentacije od strane korisnika istih. Manjih problema je bilo kao i na početku svake sezone. Pojedini vlasnici na vrijeme ne pribave validna Rješenja od nadležnih službi. U skladu sa zakonom, inspektori prvobitno preventivno djeluju i upozore vlasnike da u određenom roku, koji se naloži zapisnikom pribave rješenja, a ukoliko to ne urade onda se pristupa korektivnim pa tek onda represivnim mjerama“ kazao je Ridžanović. On je također pojasnio da je u proteklih mjesec dana intenziviran inspekcijski nadzor. Što se ljetnih bašti tiče, evidnetirani su i slučajevi u kojima vlasnici objekata intervencijama tipa zatvorenih tendi uz posebne konstrukcije zalaze u domen druge oblasti, jer se takve bašte smatraju dograđenim objektima, pa s tim u vezi moraju posjedovati validnu dokumentaciju uz građevinski dozvolu ili privremeno zauzimanje javne površine koja se plaća tokom cijele godine, pojasnio je inspektor Ridžanović, te istakao da cilj inspekcije nije da odmah posegne za represivnim mjerama, nego da uz saradnju sa građanima se izvrši i svojevrsna edukacija u cilju ugodnijeg života na području općine Vogošća.

Za sve koji krše zakonske propise a inspekcija pri kontroli nakon upozorenja utvrdi da se javna površina zauzima bespravno predviđene kazne su u visini od 5.000 do 10.000 KM za pravne subjekte, za odgovorno lice u tom pravnom subjektu od 1.000 do 1.200 KM dok je za fizička lica predviđena kazna u iznosu od 500 do 1.000 KM.