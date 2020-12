INSPEKTORAT OPĆINE VOGOŠĆA: BEZ ODOBRENJA NEMA ZAUZIMANJA JAVNE POVRŠINE

Javna površina se prema zakonskim odredbama može zauzeti ukoliko neometa saobraćaj i kretanje pješaka. S tim u vezi postoji nadležna služba u Općini Vogošća kojoj se za tu namjenu podnose zahtjevi za odobrenje. Ukoliko se udovolji zahtjevu, plaća se određena naknada. Prema riječima Sehada Zakovića, glavnog inspektora koji je ujedno i rukovodilac Inspektorata Općine Vogošća, besplatnog zauzimanja javnih površina nema. Naknade se usmjeravaju za održavanje tih površina.

Zekovića smo pitali i da li privredni subjekti ili fizička lica imaju pravo zauzimanja javnog parkinga za vlastite potrebe. Za javni parking peostor može se dati neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište, najduže na period od 2 godine, a odobrenje izdaje nadležna općinska služba (urbanizam). Znači, to nije prostor uz zgrade nego neizgrađeni prostor. Što se tiče zauzimanja javne površine u pogledu parking prostora, rukovodilac Inspektorata je potvrdio da niko osim zdravstvene ustanove „SaNaSa“ nema odobrenje za postavljanje bilo kakvih prepreka radi zauzimanja parking prostora za sebe. „Mi smo proveli procedure u više ulica, naročito u ulici Braće Kršo, gdje je provedena procedura inspekcijskog postupka u skladu sa Operativnim planom za 2021. godinu. U periodu mart, april ili početak maja sva Rješenja biće prinudno izvršena ukoliko investitori sami ne uklone prepreke“, pojasnio je Zeković.

Glavni inspektor Inspektorata Općine Vogošća Sehad Zeković kaže da građani, ukoliko se suoče sa preprekom za parkiranje na javnom parkingu u Vogošći imaju pravo pozvati nadležnu inspekciju. Najjednostavnije je svima da se poštuju zakonski propisi. Zakon u pogledu sankcije različito tretira pravna i fizička lica zbog zauzimanja javne površine. Za pravna lica visina kazne je između 1.000 i 6.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 1.000 do 3.000 KM dok za fizička lica visina kazne je od 500 do 2.000 KM. Što se nelegalne gradnje tiče, kazne su za pravna lica od 10.000 do 50.000 a za fizička od 1.500 do 3.000 KM.