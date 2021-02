IAKO PORAŽENE OD CENTRA ODBOJKAŠICE VOGOŠĆE OSTAJU U GORNJEM DIJELU TABELE

U derbi utakmici 12.kola Superlige za žene – grupa Jug OK „Centar ORT“ je u dvorani „Amel Bečković“ rezultatom 3:0 savladao OK Vogošća. Prvi set pripao je gošćama rezultatom 25:18. U drugom setu Vogošćanke su bolje igrale, iako nisu uspjele izjednačiti u setovima, te su igračice centra i ovaJ set završile u svoju korist rezultatom 25:15. Dobru formu i dobru igru pokazale su gošće osvajanjem i trećeg seta rezultatom 25:18. Ova utakmica ujedno je bila i prva za novog trenera Vogošće Samira Ćatovića koji se nada boljim rezultatima do kraja sezone. Na drugoj strani gostujući trener mogao je biti zadovoljan rezultatom, a njegova ekipa je i dalje neporažena ove sezone. U odigranih 12 utakmica odbojkašice Centra upisale su sve pobjede i nadaju se doigravanju i plasmanu u viši rang.

U narednom 13.kolu lige Vogošća dočekuje Alipašino Polje, dok se ekipa Centar ORT sastaje sa Čapljinom. Iako poražena ekipa Vogošće ostaje na gornjem dijelu tabele uz skor od 8 pobjeda i 4 poraza.