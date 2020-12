GLAVNI LOVOVOĐA NUSRET KULO: RIJETKE SU ZIME BEZ SNIJEGA U LOVIŠTU KREMEŠ

Lovište Kremeš od centra Vogošće udaljeno je samo 4 kilometra. Iako je skoro kraj decembra rijetke su zime kao što je ova bez snijega. Glavni lovovođa u Lovačkom društvu „Lane“ Nusret Kulo ističe da ovakvo vrijeme pogoduje pojedinim vrstama divljači koja lakše može pronaći hranu, tako da rijetko dolaze u naseljena mjesta. To se ne može reći za grablljivice i one životinje koje nazivamo predatorima, poput vuka, medvjeda, divlje mačke, kojima više odgovara područje koje je prekriveno snijegom, jer tako lakše dolaze do plijena.

Vogošćanski lovci redovno se okupljaju vikendom. Sezona lova koja je počela u prvoj nedjelji oktobra završava se početkom marta naredne godine. U tom periodu osim lova obavljaju se i druge aktivnosti. Redovno se obilazi lovište, a po potrebi se životinjama doprema hrana. Na lokalitetu Grabljive njive nalazi se i prihvatilište za divljač u kojem borave veprovi Mika i Miki koji odnedavno imaju svoje potomke. Lovac Kulo ih redovno obilazi i sa drugom lovcima doprema hranu. Društvo mi često pravi njegov lovački pas Ben za kojeg kaže da je mnogo toga naučio prilikom odlaska u lov.