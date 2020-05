FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE: OSOBE MLAĐE OD 18 I STARIJE OD 65 GODINA MOGU SE KRETATI BEZ OGRANIČENJA, UZ PRIDRŽAVANJE PROPISANIH MJERA

Danas je (14. maj) u Sarajevu nastavljena 19. vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević.

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19), FŠCZ je danas produžio rok primjene do 30. maja ove godine za jedan broj naredbi, donio dvije nove naredbe, jednu dopunio, a one sa rokom primjene do 15.05.2020. koje nisu produžene, po automatizmu od sutra nisu na snazi.

FŠCZ donio je odluku da ne produži rok primjene naredbi o zabrani kretanja osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina na području FBiH, tako da se od sutra mogu kretati bez ograničenja uz poštivanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera.

Na današnjoj sjednice za određen broj naredbi produžena je primjena do 30. maja ove godine.

Među mjerama kojima je produžena primjena do 30. maja ove godine, je i naredba o zabrani održavanja svih javnih skupova u FBiH u skladu sa propisima o javnom o okupljanju, s tim da je dopunjena tačka 1. ove naredbe kojom je dozvoljeno javno okupljanje u zatvorenom prostoru uz osiguranje 10 m2 po osobi i poštivanje epidemioloških mjera.

Do 30. maja produžena je i naredba o zabrani održavanja svih javnih skupova u FBiH u skladu sa propisima o javnom o okupljanju, s tim da je danas donijeta i nova dopunjena naredba sa primjenom do 30. maja kojom se dozvoljava javno okupljanje u zatvorenom prostoru uz osiguranje 10 m2 prostora po osobi i poštivanje epidemioloških mjera.

Dosadašnja naredba kojom je bilo privremeno obustavljeno pružanje usluga kina, muzeja, pozorišta, koncertnih dvorana, umjetničkih galerija, javnih bazena i kupališta, sportskih i rekreacijeskih centara i slično nije više na snazi a zamijenjena je novom naredbom koja će se primjenjivati do 30. maja ove godine i po kojoj ostaje privremena obustava pružanja usluga za javne bazena i kupališta.

Do 30. maja važi primjene naredbe centrima za pružanje usluga / šalter salama na području FBiH kao što su: naplatne službe javnih preduzeća, poštanski uredi, matični uredi jedinica lokalne samoupreave, uredi sudova u radu sa strankama, banke, ispostave poreznih uprava, poslovnice zavoda i slično da rad sa strankama organizuju uz osiguranje protoka stranaka i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metar između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

Do 30. maja produžena je i primjena naredbi u kojoj se naređuje svim federalnim i kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave, privrednim društvima, fizičkim i pravnim licima u FBiH da pojačaju provođenje opštih i posebnih mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti FBiH, sa posebnim akcentom na pojačanu i vanrednu dezinfekciju poslovnih površina i sredstava javnog prevoza – autobusi, tramvaji, trolejbusi, kombi vozila, taxi vozila, sanitetska vozila.

Još uvijek je na snazi naredba građanima za obavezno korištenje lične zaštitne opreme (maska, pamučna traka, šal i sl) i poštivanje socijalne distance od najmanje 2 metra na javnim površinama i zatvorenim javnim objektima na području FBiH.

Do 30. maja produžena je primjena naredbi o obustavi rada svih djelatnosti u shopping-tržnim centrima na području FBiH (izuzimajući trgovine prehrambenih i higijenskih proizvoda, apoteke i veledrogerije), odnosno kojom se dozvaljava rad trgovina na veliko i malo koje vrše promet svih vrsta proizvoda i uslužnih djelatnosti malih obrta u smislu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima izvan shopping – tržnih centara, uz obavezne mjere zaštite (lična zaštitna oprema – maske, rukavice, socijalna distanca od najmanje 2 metra između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera, temeljno čićenje i dezinfekcija prostora prije početka svakodnevnog rada) i postupati po preporukama za sprečavanje infekcije tokom rada u trgovinama i obrtima.

