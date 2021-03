FARUK DEVIĆ: SPUS ŽELI POMOĆI U RJEŠAVANJU STUDENTSKIH PROBLEMA

Nakon završetka zimskih praznika, a u skladu s preporukama, većina fakulteta ljetni semestar je takođe počeo na daljinu. Aktuelne epidemiološke mjere na snazi su i dalje iako se očekivalo blago popuštanje. Pogoršanje epidemioloških prilika dovelo je do pooštravanja mjera. Tako će se nastava i provjere znanja do daljnjega kao i do sada – u potpunosti na daljinu.

„SPUS je krovna institucija studenata koja ima za cilj savjetovanje sa studentima i ekspresiju njihovih zahtjeva, koristeći se demokratskim mehanizmima koji su u nadležnosti Parlamenta. Studentima pomažemo koroz Psihološko savjetovaliste, a s obzirom na finansijske posljedice nastale pojavom pandemije, SPUS je također tražio olakšice za one kolege koje nisu u mogućnosti platiti studij moraju prekinuti. Želimo zaštiti naše kolegice zato smo pokrenuli kurs samoodbrane za zainteresovane. Sve kolege koji imaju određene poteškoće pozivamo da nam se jave kako bismo zajednički našli način da ih riješimo.“ – rekao je u izjavi za TV Vogošća Faruk Dević predsjednik SPUS-a.

Osnovni zadatak SPUS-a je zaštita prava i zastupanje interesa svih studenata kao i podizanje kvaliteta svih procesa u nastavi koja se odvija na Fakultetu. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu je jedino legitimno i legalno krovno predstavničko tijelo svih studenata Univerziteta u Sarajevu i njega čine vijeća studenata svih 26 fakulteta i akademija koji su sastavni dio SPUS-a.