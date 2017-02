ELEKTRONSKE ZDRAVSTVENE KARTICE ZA OKO 150.000 OSIGURANIKA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO SPREMNE ZA PREUZIMANJE

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo objavio je na svojoj web stranici listu svih osoba kojima su izrađene Elektronske zdravstvene kartice (EZK). Prema podacima koji su objavljeni do 27.januara izrađeno je više od 150.000 kartica.

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj u septembru je najavila da će do kraja 2016.godine biti osigurane elektronske zdravstvene kartice za svih 430.000 osoba koje su osigurane a da će također biti osiguran i veći broj kartica kako bi novoosigurane osobe već imale spremne kartice. No očigledno je da je proces javnih nabavki usporio ovaj proces.

Također je u okviru projekta planirana nabavka 360 čitača kartica za sve zdravstvene ambulante na području Kantona Sarajevo.

Prema najavama tokom realizacije projekta podaci bi trebali biti obrađivani svaki dan tako da osobe kojima ne bude uplaćeno zdravstveno osiguranje neće imati pravo na zdravstvenu zaštitu, bez obzira na posjedovanje knjižice.

Spisak osiguranih lica kojima su već izrađene elektronske zdravstvene legitimacije, odnosno da li se Vaše ime nalazi na tom spisku, kao i poslovnice u kojima se mogu preuzeti možete provjeriti na ovom linku.