EHF CHALLENGE KUP – IZRAELCIMA PIROVA POBJEDA, VOGOŠĆI PROLAZ DALJE

U drugom susretu 2.kola EHF Challenge kupa formalni “domaćin”, ekipa Holona ostvarila je minimalnu pobjedu 24:23 no to im nije bilo dovoljno da pokvare slavlje Vogošćanima koji će u naredni krug takmičenja. Prednost od sedam golova iz prvog susreta (31:24) bila je dovoljna za nove evropske susrete Vogošće.

Prvo poluvrijeme bilo je slično onom iz prvog susreta – igra gol za gol i sama završnica koja pripada Vogošći za 10:12. Početkom drugog poluvremena nošeni navijanjem publike Vogošćani stižu do maksimalnih +4 (10:14) no nakon toga slijedi manja kriza u igri koju gosti koriste da preokrenu rezultat i u 50-toj minuti stignu do prednosti od 3 gola (19:16).

Seriju gostiju prekida Zahirović svojim pogotkom nakon kojeg je uslijedila još jedna odlična odbrana Haseljića i brza kontra Osmanhodžića za potpuni povratak Vogošće (19:18). Nedugo nakon toga Vogošća dolazi do izjednačenja (20:20) i ne dozvoljava da se “domaćinu” iz Izraela probude nove nade za pobjedu. Do pobjede su ipak stigli, 24:23, iako su Vogošćani žarko željeli da zbog navijača dođu barem do izjednačenja.



Uz ovacije sa tribina igrači su proslavili prolazak u 3.kolo u kojem ih čeka dvomeč sa norveškim Fyllingen Bergenom. Utakmice se igraju 18./19.11. i 25./26.11. a prvi meč igra se u Vogošći.

Osmanhodžić i Pekić sa po 4 postignuta gola predvodili su listu strijelaca Vogošće, njih čak 10 koji su poentirali tokom utakmice. U protivničkoj ekipi Falach sa 9 te još jednom Gingihasshvilli sa 5 nisu bili dovoljni za preokret. Još jednom je odličan na golu Vogošće bio Mirza Haseljić sa 12 uspješnih odbrana.

Upravo je Haseljić bio jedan od junaka prolaza u naredno kolo EHF Challenge kupa a smatra da je prva utakmica bila ključna i da su se obje ekipe previše potrošile u njoj.

“Rezultat koji smo sinoć ostvarili nam je omogućio prolaz dalje. Nama ostaje da se što bolje spremimo za naredne susrete koji dolaze i da damo sve od sebe u susretima sa Borcem i Maglajem.”

Već u četvrtak Vogošća PH u Banjaluci igra zaostalu utakmicu sa Borcem a u nedjelju im slijedi novi ligaški meč, protiv Maglaja na domaćem parketu.