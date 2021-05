DŽAN ŠLJIVO: OSTVARILA MI SE ŽELJA DA ZA PROFI PRVAKA BOKSUJEM U SVOM GRADU

Dvadesetogodišnji Džan Šljivo jedan je od naših najboljih boksera, može se pohvaliti titulama prvaka Bosni i Hercegovini u omladinskim kategorijama, prvaka BiH u seniorskom amaterskom boksu i to sa svega 20 godina. Za četiri dana ponovo je u ringu, a rukavice će ukrstit sa Davorom Matićem.

„22.maja sam ponovo u ringu, što najavljuje jako aktivnu godinu za mene, s obzirom na to da boksam već treći meč ove godine. Nakon ovog nastupa očekuje me meč za profesionalnog prvaka Bosne i Hercegovine i mogu reči da je to u ovom momentu meč karijer, pobjedom stičem pravo da se takmičim za veče titule. Bokasat ću u valter kategoriji 19. juna i to u Vogošći. Imao sam veliku želju da za prvaka Bosne i Hercegovine boksam u svom gradu, a ta želja će mi se i ispuniti. Meč se održava u 10 rundi. Iza sebe imam sedam profi borbi i sedam pobjeda. Potpuno sam spreman, vrijedno radimo i spremamo se za ovo.“ – kazao je u razgovoru za TV Vogošća Džan Šljivo.

Šljivin protivnik 19. juna trebao biti Siniša Gambelić, što još nije potvrđeno. Ovaj mladić posjeduje iznimnu disciplinu i požrtvovanost što je jedini put ka uspjehu.

„Džan je sigurno jedan od naših najboljih mladih boksera, tek mu je dvadeset godina, a iza njega su već ozbiljni uspjesi i titule. Trenira svaki dan dva puta, vrijedan je, disciplinovan profesionalac. Već ima izgrađen stil u svojim dosadašnjim mečevima protivnike je svaki put oborio aperkatam.“ – rekao je uoči predstojećih treninga trener Edis Efendić.

Na kraju dodajmo da je još uvij neizvjesno hoće li se najavljeni mečevi održati sa ili bez prisustva publike.