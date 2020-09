DRUGA LIGA FBIH: MOŠEVAC ODNIO BOD IZ VOGOŠĆE

U okviru 8.kola Druge lige FBiH grupa centar FK Unis je na stadionu „Hakija Mršo“ odigrao neriješeno 1:1 protiv NK Moševac. Početak utakmice pripao je gostima koji su imali odličnu priliku za pogodak u 20-toj minuti. Do kraja prvog dijela domaći fudbaleri su zaprijetili preko Radoša Đukića, Almedina Ahmetovića i Alena Smajića, ali se na golu gostiju istakao Ahmed Burajić. Ostalo je 0:0 na poluvremenu. U nastavku su gosti došli do vodstva. U 57. minuti precizan je bio Samir Skomorac. Od 77.minute gosti su igrali sa igračem manje, crveni karton, odnosno drugi žuti dobio je Mahmut Mujak. Nakon toga Unisovci su krenuli naprijed. Pokušali su Faik Bogilović i Alen Smajić, ali se rezultat nije mijenjao. Gosti su propusti odličnu priliku da udvostruče vodstvo, da bi rezervista Ervin Hrbinić to kaznio i pogodio za 1:1. Do kraja utakmice vrijedi pomenuti i još dva crvena kartona. Nakon starta Adnana Alića došlo je do naguravanja i udaranja igrača, što je rezultiralo velikom gužvom i novim kartonima i isključenjima. Alić je dobio direktni crveni karton, kao i kapiten gostiju Adil Kovačić. Na kraju rezultat 1:1 je najrealniji s obzirom na igru i dešavanja na terenu.

Unis već u srijedu igra utakmicu šestanestine finala kupa BiH protiv Klisa iz Buturović polja, a u narednom 9.kolu lige gostuje Rudaru iz Breze. Moševac će u Maglaju igrati protiv Natrona. U odigranih 7 utakmica Unis je ostvario 3 pobjede, 3 izgubljene utakmice i jednu neriješenu.