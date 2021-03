DOM ZDRAVLJA VOGOŠĆA PRUŽA USLUGE LOGOPEDA: DOMEN RADA SU I DJECA I ODRASLI

Dom zdravlja Vogošća usluge logopeda uspješno pruža već godinu dana. O radu logopeda već smo govorili u programu TV Vogošća. U ambulanti Rosulje nalazi se odjel za rad logopeda, te su uglavnom u tretmanu djeca uzrasta do sedam godina. Tretmani se pružaju uz poštivanje epidemiloških mjera i rad sa pacijentima obavljaju dva logopeda. Jedna od njih je i Amila Hasanbašić, stručnjak koji se bavi problemima glasa, govora i jezika.

Poremećaji glasa ili smetnje u čitanju samo su neke razvojne smetnje koje su trentno u domenu rada logopeda u Vogošći,koji u svom radu koriste i najmoderniju operemu. O behringer-aparatu (digitalni logopedski set), najmodernijem logopedskom instrumentu, već smo govorili. Koristi se i vibrofon – logopedski aparat za artikulacijske poremećaje, koji ubrzava terapiju i postiže izvanredne rezultate za kratko vrijeme. Praksa je pokazala da se najveći uspjeh postiže, između ostalog, kod korekcije rotacizma (glasa R), korekcije sigmatizma (glasova C, Z, S, Š, Ž, Č, Ć, Đ i DŽ ), te masaže mekog nepca, logomotorike i izazivanja vanjskih vibracija na laringsu. Kako je kazala Hasanbašić, pomoć logopeda potrebna je i odraslim pacijentima i najčešće su to osobe koje su imale moždani udar, gdje su se posljedice odrazile na govor.

Radno vrijeme logopeda u amabulanti Rosulje je od 7:30 do 14:30 ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom, dok četvrtkom tim logopeda radi od 13:00 do 20:00 sati. Podsjećamo, logoped će na osnovu pregleda predložiti tretmane ukoliko je to potrebno jer praksa je pokazala da su u određenim slučajevima dovoljni i savjeti kako bi se riješio određeni problem.