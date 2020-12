DOGOVORENE KONKRETNE AKTIVNOSTI U VEZI PROJEKTOVANJA VOGOŠĆANSKE DIONICE PRVE TRANSVERZALE

Na inicijativu načelnika Općine Vogošća Edina Smajića, danas je održan tematski sastanak koordinacionog tijela za gradnju Prve transverzale, pod kopredsjedavanjem premijera Kantona Sarajevo Marija Nenadića i ministra saobraćaja KS Adija Kalema.

Sastanak je imao za cilj ubrzavanje poduzimanja neophodnih aktivnosti vezanih za revidiranje Projektnog zadatka, izradu glavnog projekta dionice Prve transverzale, koja prolazi kroz općinu Vogošća, tačnije od izlaznog portala iz tunela u Hotonju do kružnog toka za Jošaničku petlju, izradu elaborata o eksproprijaciji, kao i svih ostalih pripremnih aktivnosti neophodnih za provođenje kompletnog procesa projektovanja ove dionice. Ovo je još jedna od građevinskih cjelina projekta na kojem je premijer Nenadić već duže insistirao.

S tim u vezi, na ovom sastanku je naložena izrada analize sa okvirnim troškovnikom realizacije ove investicije i dinamikom projektovanja ove trase Prve transverzale do narednog sastanka, koji bi se trebao održati sljedeći petak. Za realizaciju ovog zaključka zadužen je Zavod za izgradnju KS.

Direkciji za puteve i Zavodu za planiranje razvoja KS je naloženo revidiranje postojećeg Projektnog zadatka ovog izuzetno značajnog infrastrukturnog projekta.

Prihvaćen je prijedlog ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Faruka Kapidžića da se na osnovu postojeće Urbanističke saglasnosti krene u izradu elaborata o eksproprijaciji, po mogućnosti fazno i paralelno uz izradu glavnog projekta, čime bi se značajno uštedilo na vremenu neophodnom za kompletan proces projektovanja.

Također je jednoglasno zatraženo da se završi planiranje dodatnog kapacitiranja Direkcije za puteve KS neophodnim stručnim kadrovima, kako bi se ovaj ali i niz drugih infrastrukturno izuzetno značajnih projekata za građane KS mogli provesti. Za realizaciju ovog zaključka zadužene su Direkcija za puteve i Ministarstvo saobraćaja KS.

Ministar Kalem je zatražio da mu se do kraja dana dostavi sva postojeća dokumentacija vezana za izgradnju ove dionice, te najavio definisanje odgovornih lica i ustanova za realizaciju svih zadataka od početka implementacije ovog projekta, pa do njegovog završetka. Zbog realizacije ovog zaključka za ponedjeljak u 13:00 sati zakazao je sastanak sa direktorima pomenuta dva kantonalna zavoda i Direkcije za puteve.

Načelnik Smajić je na kraju sastanka iskazao zahvalnost Vladi KS koja je svojom ekspeditivnošću doprinijela poduzimanju čitavog niza važnih i konkretnih koraka kojima su se kapitalni projekti bitni stanovnicima općine Vogošća počeli realizirati. Jedan od njih je izmještanje primarnog gasnog cjevovoda, koji je uvjet za implementaciju i izgradnju ove dionice Prve transverzale.

Današnjem sastanku su, pored premijera Nenadića, ministara Kalema i Kapidžića, te načelnika Smajića, prisustvovali i predstavnici Direkcije za puteve KS, zavoda za planiranje razvoja i izgradnju, te Pravobranilaštva KS, koji su dali konkretne prijedloge za dodatno unapređenje realizacije projekata infrastrukturne izgradnje u Kantonu Sarajevo.

