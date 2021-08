DOBITNIK OVOGODIŠNJE ZAHVALNICE OPĆINE VOGOŠĆA JE I FIRMA BOSMAN D.O.O. SARAJEVO

Odmah po proglašenju stanja nesreće na području općine Vogošća izazvane pojavom korona virusa, 18. marta prošle godine, firma Bosman d.o.o. Sarajevo Općinskog štabu civilne zaštite stavila je na raspolaganje svoje resurse koji mogu pomoći u borbi sa pandemijom. Jedan od prvih poteza bio je ustupanje na korištenje jednog kontejnera koji je u prvim danima pandemije služio za trijažu pacijenata u Domu zdravlja Vogošća a nakon toga je prebačen na Kovid punkt u Semizovcu. Slične kontejnere ustupili su i drugih zdravstvenim ustanovama u kantonu.



„Mi kao firma uvijek stojimo na raspolaganju da pomognemo onoliko koliko smo u mogućnosti“, rekao je u izjavi za našu kuću Sunija Jahić, direktor firme Bosman i dodao: „Tako je bilo i tokom onih velikih snježnih padavina 2012. godine, tokom poplava i klizišta 2014. godine pa evo i sad tokom ove pandemije koja je već drugu godinu i svjetski i naš problem.

Kada se virus Kovida pojavio na našem području, mi smo na raspolaganju imali te kontejnere i ponudili smo svim ustanovama koje su imale potrebu, a imali su svi, tako da smo mi skoro svim zdravstvenim ustanovama na kantonu dali jedan, dva ili koliko su trebali tih kontejnera i koriste ih evo skoro dvije godine za svoje potrebe. Ja mislim kad bi svi dali jedan dio, minimum te neke pomoći u bilo kom vidu, da bi nam svima bilo lakše.“

Tokom prethodnih godina firma Bosman realizovala je nekoliko infrastrukturnih projekata na području općine Vogošća od kojih su svakako najpoznatiji i najznačajniji kružni tokovi, onaj na ulazu u Vogošću kod hotela Sunce i kružni tok na Vogošćanskoj petlji.



„Mislim da je to jedan od najzahtjevnijih kružnih tokova koji je rađen na kantonu, možda i šire. Ja kad god prođem kroz taj kružni tok sjetim se detalja, i tih nekih problema koji smo imali tokom gradnje tok kružnog toka ali u konačnici završili smo ga i meni je drago da je on na neki način poboljšao promet i skratio to čekanje ljudi koji svakodnevno ulaze i izlaze iz Sarajeva.“

Na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća u povodu Dana općine koja je održana 24. juna, firmi Bosman je uručena Zahvalnica za njihovu nesebičnu pomoć i podršku u borbi sa pandemijom korona virusa na području Vogošće. Iz ove kompanije zahvalili su se Općinskom vijeću i načelniku Općine Vogošća na uručenoj zahvalnici i istakli da su i dalje spremni pomoći uvijek kada se ukaže potreba za to.