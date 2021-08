DOBITNIK OVOGODIŠNJE ZAHVALNICE OPĆINE VOGOŠĆA JE I ERNIS ZUKO

Vatrogasci imaju veliku ulogu u našem društvu. Oni skromno obavljaju svoj poziv i čuvaju nas. Čuvaju našu imovinu i živote od požara i drugih elementarnih nepogoda. Oni u plemeniti, neustrašivi i hrabri, a mnogima je vatrogastvo velika ljubav i vatrogasci su do kraja života. Upravo zbog toga je Svečanoj sjednici Općinskog vijeća održanoj povodom dana Općine Vogošća 24.juna 2021.godine, uručena zahvalnica Ernisu Zuki. Zuko je komandir vatrogasnog društva Vogošća i profesionalni vatrogasac više od 20 godina. Ovo je jedno od brojnih priznanja i zahvalnica, a kako kaže, općinsko priznanje posebno mu znači iz razloga jer je njegov trud, rad i zalaganje u vatrogasnom društvu Vogošća prepoznat u njegovoj lokalnoj zajednici.

Pored svoje osnovne djelatnosti, gašenja požara, vatrogasci su ti koji se uvijek prvi odazovu i u slučaju drugih nezgoda. Ernis ističe da je to jedan od najhumanijih poziva i da vatrogastvo prije svega se mora voljeti. Zadatak vatrogasca inače je težak i specifičan, a čovjek koji voli vatrogastvo ništa nije teško. Ja se bavim dugo tim poslom i mogao bih knjigu napisati o tim intervencijama. Intervencije koje su mi ostale u sjećanju je spašavanje ljudi iz požara i saobraćajnih nesreća . Nažalost, to su teške intervencije koje ostaju čovjeku u sjećanju. Vatrogastvo je samo od sebe rizičan i opasan poziv, ali čovjek koji to voli ne gleda to takvim očima. Također, zahtjeva kontantno učenje i obuke kako ne bih došlo do nesreće. Jedno od najhumanijih, a ujedno i najopasnijih zanimanja kojim čovjek može da se bavi – govori nam Zuko.

Nema tih materijalnih sredstava koje bi mogle zamjeniti osjećaj kada spasite nekome život. To je neopisivo. Zato je vatrogastvo jedinstveno zanimanje. Kada bih ponovo birao svoje zanimanje opet bih izabrao da budem vatogasac-istakao je Ernis Zuko.