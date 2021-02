DJEČACI FK UNIS USPJEŠNI NA PRVOM ZIMSKOM KICK OFF KUPU

Na terenima Škole fudbala Kick Off na Stupu proteklog vikenda održan je „1. Zimski Kick Off Cup“. Na ovom takmičenju učestvovala je 31 ekipa iz BiH. Uz poštivanje svih epidemioloških mjera više od 300 mališana bili su raspoređeni u tri uzrasta – 2013., 2014. i 2015. godišta. Prvi dan bio je rezervisan za utakmice po grupama, a drugi dan završnica i borba za medalje. Za prva tri mjesta uručene su medalje i pehari, te diplome za najbolje pojedince. Također su podijeljene i medalje za učešće svim učesnicima.

Selekcija dječaka FK Unis rođenih 2013. godine osvojila je zlato nakon što su u finalu savladali vršnajke Novog Grada rezultatom 4:1. Dva pogotka postigao je Hamza Alihodžić, te po jedan Amir Sinanović i Adi Hodžić. U kategoriji dječaka 2015. godišta Unisovci su poraženi od domaće ekipe Kick Off rezultatom 2:0, te su zauzeli drugo mjesto što za klub i dječake predstavlja odličan uspjeh. U konkurenciji 2014. godišta najbolji su bili dječaci ekipe Derby.

Član Unisa Amir Sinanović proglašen je za najboljeg igrača u konkurenciji 2013.godišta, dok je u istoj selekciji najbolji golman bio Hamza Hasanović, također iz Unisa. U uzrastu 2015. godišta golman Unisa Dženis Hodžić proglašen je za najboljeg. Vogošćanske igrače predvodili su treneri Elvir Sućeska i Harun Čovrk.

2015. godište:

1. Kick Off

2. FK Unis

3. Derby

4. Sparta

Najbolji igrač: Ajas Žunić Kick Off

Najbolji strijelac: Adin Harbaš Derby

Najbolji golman: Dženis Hodžić FK Unis

2014. godište:

1. Derby

2. FK Dobrinja

3. Tempo Ilijaš

4. Tiki Taka Mostar

Najbolji igrač: Behudin Kadić FK Dobrinja

Najbolji strijelac: Davud Đuliman Derby

Najbolji golman: Nidal Durmo Derby

2013. godište:

1. FK Unis

2. FK Novi grad

3. Sparta

4. FK Sarajevo

Najbolji igrač: Amir Sinanović FK Unis

Najboji strijelac: Irman Herak Sparta

Najbolji golman: Hamza Hasanović FK Unis