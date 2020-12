DEŽURNE SLUŽBE ZA PRAZNIKE

Tokom novogodišnjih praznika JU Dom zdravlja KS po već ustaljenom rasporedu, organizovaće dežure za vrijeme novogodišnjih praznika. Prema tom rasporedu, dežure se odnose na petak 1. januara i subotu 2. januara 2021. godine od 7:30 do 20:00 sati. Dom Zdravlja Vogošća dežurat će za građane općine Vogošća. Pedijatrijska služba će dežurati na dva lokaliteta, Dom zdravlja Centar- Vrazova (za Općine Stari Grad, Centar, Ilijaš i Vogošća) i Dom zdravlja Novo Sarajevo (za općine Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići i Trnovo). Vogošćanska apoteka JU Apoteke Sarajevo biće dežurna tokom praznika.

Kada je u pitanju gradski saobraćaj autobuska linija Sutjeska –Vogošća saobraćat će po nedjeljnom režimu vožnje.

Uprava policije MUP-a KS poduzima planske aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi novogodišnji praznici na području Kantona Sarajevo protekli u najboljem redu i miru. Kao što je već poznato, zbog aktuelne epidemiološke situacije uzrokovane virusom Covid 19 apeluju na građane i posjetioce Kantona Sarajevo da se pridržavaju donesenih mjera, od kojih posebno naglašavaju obavezno propisno korištenje zaštitnih maski, zatim fizičku distancu, ograničen broj osoba u zatvorenom prostoru, kao i ograničeno kretanje u vremenu od 23 do 05 sati. Također, policija KS će poduzimati mjere pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa akcentom na kontrolu upravljanja vozilima pod dejstvom alkohola, kao i kontrolu drugih prekršaja, odnosno protivpravnih ponašanja kojima se eventualno čine krivična djela ili narušava javni red i mir.

Za kraj, svi oni koji novogodišnji vikend žele provesti na svježem zraku to mogu učiniti na planinskom domu Motka koji će raditi u subotu i nedjelju, sa ograničenim brojem posjetilaca, u skladu sa higijensko-epidemiološkim mjerama. Oni koji žele posjetiti vogošćanski bazen to mogu učiniti u nedjelju 03. januara 2021. godine u vremenu od 15 do 22 sata.