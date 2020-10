DEMANT RTV VOGOŠĆA

Radio Televizija Vogošća kao javni medij prema obavezama iz Izbornog zakona BiH dužna je obezbjediti neposredna politička obraćanja subjektima koji učestvuju u izbornom procesu na području koje pokrivamo svojim zemaljskim signalom. To u praksi znači da obezbjeđujemo 174 neposredna obraćanja i pratimo aktivnosti političkih subjekata na području općine Vogošća. I to i činimo, u skladu sa svojim mogućnostima. Ali također ne dozvoljavamo da nas zloupotrebljavaju za lične promocije. Činjenica je da pojedinci aktivno sudjeluju u životu zajednice, neki od njih namjerno ili ne te aktivnosti povećaju u predizbornom periodu. To je OK, nek svako radi onako kako misli ali ono što mi možemo učiniti u ovom periodu je da ne dozvolimo da se naš program zloupotrebljava. Ako je nekome stalo da razgovaramo o određenoj temi onda to možemo realizovati i van perioda predizborne kampanje. Ili možda ne?

Prilikom dogovaranja eventualnih gostovanja u Otvorenom programu svi potencijalni sagovornici upozoreni su da ne dozvoljavamo gostovanje kandidata u ovom periodu, bez obzira o kojem političkom subjektu je riječ. To je znala pomenuta gospođica ili gospođa koja nas javno blati putem društvenih mreža ili neko iz njene organizacije koje dogovarao gostovanje u našem programu.

Sasvim je logično da urednica emisije koja primjeti da nešto nije u redu, da nije u skladu sa našim pravilima i dogovorima, provjeri sa svojim pretpostavljenima kako postupiti. I nije niko zvao urednicu i ultimativno joj zabranio gostovanje samo pomenute gospođice ili gospođe nego je pojasnio da pravilo postoji za sve. I tako će biti i dalje.

Ovom prilikom ne želimo da spominjemo na koju je temu trebalo biti gostovanje jer je tema vrijeda pažnje, o njoj smo govorili, govorimo i govorićemo i iza 15. novembra.