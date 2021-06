DA LI SE POLAKO VRAĆAMO ŽIVOTU KOJEG SMO IMALI PRIJE PANDEMIJE KORONA VIRUSA?

Nakon više od godinu dana od kako traje pandemija koronavirusa, konačno su ublažene epidemiološke mjere i situacija je sve povoljnija. Na ulicama Vogošće, u anketi smo pitali da li se konačno život vratio u normalno stanje, sa kojim problemima su se susretali i koliko se to odrazilo na psihofizičko zdravlje. Jedni kažu da su mnogo sretni zbog popuštanja mjera kao što je ukidanje policijskog sata, a naročito zbog posjete bliskih prijatelja i rodbine, dok su drugi mišljenja da smo se prerano opustili. Mnogi su i dalje u bojaznosti od moguće zaraze koronavirusom i mišnjenja su da će nam dugo trebati da se oporavimo od ove situacije.

Pandemija koronavirusa je ostavila brojne posljedice,a one koje su možda manje vidljive ali nikako manje značajne su one psihološke posljedice. Naši sugrađani kažu na to da najviše je uticalo na mentalno zdravlje, kako na mlade zbog zabrane kretanja, izolacije, nagle promjene životnih navika, tako i starije zbog zdravstvenog stanja i bojaznosti.

Bez obzira na to što su ublažene mjere i dalje se trebamo pridržavati svih higijensko-epidemioloških mjera, kako ponovo ne bih došli do pogoršane situacije širenjem virusa COVID-19. Podsjećamo,zaštitne maske nisu obavezne na otvorenom, ali i dalje bez maske ne možete u tržne centre, u banku u javne ustanove i druge zatvorene prostore.