ČETVRTFINALE KUPA BIH ZA RUKOMETAŠE – VOGOŠĆANI U PRVOM SUSRETU BOLJI OD BORCA

Rukometaši Vogošća Poljine Hills-a slavili su u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa BiH protiv Borca iz Banjaluke rezultatom 28:21. Pred punim tribinama dvorane „Amel Bečković“ Vogošćani su stekli 7 golova zalihe koje će braniti u revanšu koji ih očekuje u Banjaluci krajem 29.marta.

Početak susreta donio je osim oprezne igre sa obje strane i prestrogo isključenje za iskusnog golmana Vogošće Šabanovića već u 10-toj minuti utakmice. Do kraja susreta trener domaćih Tomić mogao je računati samo na mladog Haseljića koji je opravdao povjerenje i u ključnim trenucima svojim odbranama nosio ekipu. Do sredine prvog poluvremena igralo se gol za gol da bi u posljednjih desetak minuta Vogošćani uspjeli da se malo „odlijepe“ i da sa prednošću od 14:9 odu na odmor. Početak drugog poluvremena pripada ipak gostima koji serijom od 5-1 prilaze na svega gol zaostatka (15:14). Haseljićeve odbrane bude u tim trenucima publiku i pokreću domaće koji ponovo preuzimaju inicijativu i u 50-toj minuti stižu do najvećih +8 na susretu (25:17). U posljednjih deset minuta razlika je mogla biti i veća da na golu Banjalučana nisu proradili golmani Kosanović i Efendić koji uspjevaju da „skinu“ i dva sedmerca. Zahvaljujući jakoj odbrani i odličnom Haseljiću koji je skupio ukupno 11 odbrana, Vogošća održava razliku od 5-6 golova a konačan rezultat svojim pogotkom postavlja najbolji igrač susreta Stanković pola minuta prije kraja. Bio je to sedmi gol za Stankovića i sedam golova prednosti za Vogošću Poljine Hills pred revanš susret koji ih očekuje krajem marta u Banjaluci.

Vogošća za vikend u okviru 18.kola Premijer lige igra gradski derbi protiv Bosne koja je večeras takođe igrala susret Kupa BiH i slavila protiv Zrinjskog iz Mostara rezultatom 26:21. U trećem odigranom susretu Krajina je u Cazinu pobijedila Maglaj rezultatom 33:27 dok se posljednji susret između Konjuha i Izviđača igra u četvrtak 9.marta zbog obaveza Ljubušaka u SEHA ligi.

Prva utakmica četvrtfinala Kupa BiH za rukometaše

RK VOGOŠĆA POLJINE HILLS – RK BORAC M:TEL 28:21 (14:9)

Vogošća, SD Amel Bečković: gledalaca: 850; sudije: Zdenko Božić, Borislav Slipac

Sedmerci: Vogošća PH 4 (2), Borac M:tel 4 (2); isključenja: Vogošća 10 min, Borac 16 min

VOGOŠĆA PH: Haseljić (11 odb), Šabanović (1 odb), Geko 2, Kadrić -, Stanković 7, Kreso -, Bečić 4, Korjenić -, Međić 2, Pekić 2, Divković 2, Đapo -, Smajilbegović -, Jelačić 4, Dedajić 5, Hrbat -; trener: Goran Tomić

BORAC: Beširević, Kosanović (13 odb), Efendić (3 odb), Memić -, Đurđević 1, Hercegovac 1, Daničić 4, Mijatović 5, Bubić -, Nježić 3, Majić 3, Lončar -, Čelić 2, Ćeranić -, Unčanin 2; trener: Ratko Đurković