BAJKER VELIKOG SRCA MUHAMED GUHDIJA: VOŽNJA ZA DJECU SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU BIĆE NASTAVLJENA

Ljubav i humanost već odavno karakterišu Muhameda Gugdiju. Njegova ljubav od malih nogu su motocikli a humanost javnost pamti po putovanju koje je bilo posvećeno djeci sa poteškoćama u razvoju. Ovaj stanovnik Vogošće na točovima svog motocikla je prešao 100.000 kilometara i obišao je tridesetak država u posljednjih petnaestak godina.

U 2019. godini Muhamed je putovanjem koje je trajalo 21 dan skrenuo pažnju i na djecu sa poteškoćama u razvoju. Naime, vožnjom dugom nešto više od 11.000 kilometara kroz 16 država sakupljen je novac koji je barem malo u tom finansijskom smislu pomogao roditeljima djece koja biju teške bitke. Prema onome što je kazao ekipi TV Vogošća, mnogi su se odazvali kupovini kilometara i to po simboličnoj cijeni od 1 KM po kilometru. Zahvaljujući prijateljima a ponajviše bajkerima, koji su ljudi velikog srca, novac je stigao do onih kojima je potreban i skrenuta je pažnja na probleme sa kojima se susreću roditelji i djeca. Guhdija je istakao da iz vlastitog iskustva u porodici zna koliko znači podrška i pomoć djeci sa poteškoćama. Novac je uplaćen i svi oni koji su učestvovali u ovoj akciji, dobili su dokaz o uplati kupljenih kilometara na adrese onih kojima je potreban.

Ta 2019. godina za našeg Muhameda bila je i ostavrenje dječačkog sna da stigne u Nordkapp, najsjevernije naseljeno mjesto u Norveškoj, udaljeno svega 2.000 kilometara od Sjevernog pola i to u humanitarne svrhe. Godina iza nas nije ostvarila želju da se nastavi putovanje. Pandemija koronavirusa nije dozvolila da se Muhamed odveze do Afrike. Planovi i dalje postoje i čim to prilike budu dozvolile putovanje se nastavlja u tom pravcu, a nakon toga Tibet će biti kruna Muhamedovih putovanja i sve to s ciljem da se skupi što više sredstava za dječicu sa poteškoćama.

Ekipa TV Vogošća Muhamedu Guhdiji želi dobro zdravlje i da nastavi vožnju putem humanosti gdje god to bilo.