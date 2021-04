BAGS ENERGOTEHNIKA: U NEDJELJU KRAJ SEZONE GRIJANJA

Iz BAGS-ENERGOTEHNIKE d.d. Vogošća obavještavaju građane – korisnike usluga toplotne energije, da će sa danom 25.04.2021.godine (nedjelja) završiti sezonu grijanja 2020/21. koja je prema Uredbi o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine 22/16) trebala trajati do 15.04.2021.godine. Obzirom na nešto niže temperature ista je produžena do 25.04.2021.godine te će u slučaju potrebe pogonska postrojenja ponovo biti pokrenuta.

„Ovim putem koristimo priliku da se zahvalimo korisnicima naših usluga na urednom izmirivanju svojih obaveza prema preduzeću. Također, molimo korisnike koji nisu blagovremeno izmirili svoje obaveze za isporučenu toplotnu energiju da to učine u što kraćem roku jer je to uslov za obezbjeđenje neophodnih preduslova za sljedeću sezonu grijanja“, kaže se u obavještenju iz preduzeća BAGS-ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća.