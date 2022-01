ARMAN ŠARKIĆ – KADA JE NAJBOLJE TESTIRATI SE OD POJAVE PRVIH SIMPTOMA

Povećan je broj oboljelih od korona virusa u KS. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, u protekla 24 sata u Kantonu Sarajevo potvrđena su 1.223 nova slučaja zaraze koronavirusom. U covid-ambulantama pregledano je 775 pacijenata, a na 4 drive-in punktovima i u covid-ambulantama uzeto je 776 PCR briseva. Iz JU DZ KS apeluju na građane da poštuju procedure i što bolje sarađuju sa medicinskim timovima. Građani Kantona Sarajevo, a koji imaju simptome korone, mogu se testirati na 13 punktova potvrdio je Arman Šarkić, portparol JU “Dom zdravlja KS”.

Kao i do sada sva četiri drive in punkta rade, na Vrbanji tačnije na mostu Suade i Olge, Alipašino polje, Ilidža i Semizovac. Rade i radnim danima i vikendom dvosmjenski od 7.30 do 20 sati. Uz ta četiri drive in-a imamo i devet Covid ambulanti koji takođe vrše testiranje drugog tipa. Prema tome imamo ukupno 13 punktova rekao je Šarkić. On apeluje na građane, da prate protokole, poštuju procedure i što bolje sarađuju s timovima. Drive in punkt kod mosta Suade i Olge preopterećen je još uvijek, iako smo samo podcrtavali te apelovali na građane da idu na punktovima u mjestima gdje žive. Nažalost, još uvijek bilježimo situacije gdje ljudi dolaze i pored procedure koja je dogovorena. Također, neophodno je imati elektronsku uputnicu i simptomatsku sliku, jer ne možete doći bez pojave simptoma naveo je Šarkić.

On ističe, da se simptomi pojavljuju četvrti ili peti dan i tada je najbolje vršiti testiranje jer se ranije neće dobiti validan rezultat, a bespotrebno će se stajati u redovima.

Prema njegovim riječima, u posljednje vrijeme preferiraju se antigen testiranja, kao preporuku Federalnog Zavoda za javno zdravstvo.